Es war ein besonderer Tag: 29 Frauen haben sich am 23. Oktober 2003 zu den Landfrauen Dangstetten zusammengeschlossen. Damit wurde der Ortsverband Teil des größten Frauenverbands Deutschlands. In mehreren Abenden wurde damals mit Unterstützung der stellvertretenden Bezirksvorsitzenden Elisabeth Etspüler die Gründung vorbereitet.

Die damals zur Vorsitzenden gewählte Susi Banholzer ist immer noch im Amt. Altbürgermeister Fink hatte damals seine Freude an den Wahlen, die zügig abgehalten wurden und außerdem war es für ihn eine Premiere, dass sich während seiner Amtszeit ein Verein gründete.

Fast auf den Tag genau 20 Jahre nach ihrer Gründung hielten die Dangstetter Frauen ihre 20. Hauptversammlung ab. Nach dem normalen Prozedere mit Berichten der einzelnen Vorstandsmitglieder und der Entlastung des Vorstandes, ging man über zu den Ehrungen der Gründungsmitglieder. Sieben Landfrauen blicken auf ihre 20-jährige Mitgliedschaft zurück: Jutta Scheu, Ursula Häring, Susi Banholzer, Manuela Haberstock, Sabine Probst, Sabine Rottenkolber und Ursula Krass. Sie alle erhielten jeweils eine Urkunde und ein Blumenpräsent. Danach gab es noch einen Rückblick auf den Jahresausflug. Dieser führte die Landfrauen zum 20-Jährigen ins Elsass nach Colmar, zudem besuchten sie das Basel Tattoo.

Zum Abschluss des Abends gab es einen Cocktailabend, natürlich in angemessener Kleidung, in Abendrobe, um alles gebührend zu feiern. Außerdem wurden viele Erinnerungen an die Anfänge und vielen gemeinsamen Aktionen ausgetauscht.

Rückblick: Der Ortsverein besteht seit dem 23. Oktober 2003. Drei Frauen, die sich öfter trafen, hatten die Idee und am 16. Mai 2003 fand ein Infoabend für andere interessierte Frauen statt. Im Oktober 2003 fand mit einem Dreierteam an der Spitze die Gründung statt. Gerne können sich Frauen, die sich für den Landfrauenverein interessieren, einfach melden auf der Homepage unter landfrauen-dangstetten.de