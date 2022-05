von Tina Prause

Die Bücherei in Kadelburg hat vor Kurzem ihre Öffnungszeiten erweitert. Neben dem bisher bekannten Dienstag von 17 bis 18.30 Uhr steht das ehrenamtliche Team auch am Donnerstag zur gleichen Uhrzeit zur Verfügung

Möglich gemacht haben die erweiterten Öffnungszeiten der Zuwachs an freiwilligen Helfern. Neben der Büchereileiterin Sandra Reger-Strüber unterstützen Bärbel Strüber, Heike Maier, Karola Jehle und jetzt neu Christa Feuerstein und Nadja Rosa das Lesevergnügen in Kadelburg. Noch lange nicht am Ziel, würde sich das Kadelburger Bücherei-Team freuen, weitere Helferinnen oder Helfer für die Einrichtung gewinnen zu können.

Und auch so lohnt sich ein Besuch immer in den gemütlichen Räumlichkeiten im Alten Rathaus. Viele Bilderbücher können direkt in der gemütlichen Leseecke entdeckt werden. Weiter wird eine bunte Auswahl an Kinder- und Jugendbücher für jede Altersklasse geboten, sowie Sachbücher und Bücher für Erwachsene in allen Genres.