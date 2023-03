Tendenz steigend: Der Brückenchor in Küssaberg-Rheinheim gewinnt Mitglieder. Waren es im vergangenen Jahr noch 28, sind es aktuell 30, wie aus de Hauptversammlung hervorging. Zudem freuen sich die Sänger, dass sie nach der Corona-Pandemie wieder nach Herzenslust singen können.

Vorsitzender Jörg Cahenzli ging auf die Erfolge im vergangenen Jahr ein, Protokollant Wolfgang Limper führt dies fort. Bürgermeister-Stellvertreterin Liselotte Noth leitete die Wahlen. Eine Änderung gab es: Nachdem sich Limper aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl gestellt hatte, bestimmten die Mitglieder Annette Rodel zu seiner Nachfolgerin. Cahenzli dankte dem scheidenden Schriftführer mit Worten und einem Präsent. Der Vorsitzende ehrte anschließend Marcel Constant für zehn Jahre Mitgliedschaft. Ein Höhepunkt für Jörg Cahenzli war die nochmalige Vorstellung der neuen Dirigentin Hanna Holub aus Lauchringen. Sie ist seit Januar dieses Jahres dabei und bringt eigene Kompositionen und eigene Lieder in den Brückenchor. Anschließend meldete sich Hans Eckert unter dem Punkt Wünsche und Anträge zu Wort. Er brachte die Idee mit, dass bei Auftritten, etwa im Inselpavillon, ein Gerät den Text des gerade gesungenen Lieds an die Wand projiziert. Dann könnten Zuschauer mitsingen. Unter den Mitgliedern fand dieser Vorschlag ein positives Echo. Sie wollen weiter darüber nachdenken. Am 3. und 31. August gibt es wieder das Bädle-Café.

Der Brücken-Chor Küssaberg ist im Frühling 2015 aus dem Männergesangverein Rheinheim als gemischter Chor hervorgegangen. Er ist eine Sing-Gemeinschaft aus zurzeit 30 aktiven Mitgliedern und singt in den Stimmen Sopran, Alt, Tenor und Bass. 30 Personen sind passive Mitglieder. Gerne gesehen sind Interessierte, die mitsingen möchten. Proben finden wieder in der Brücke in Rheinheim statt. Weitere Informationen gibt es beim Vorsitzenden Jörg Cahenzli, Telefonnummer 07741 670589 oder per E-Mail an joerg.cahenzli@gmx.de.