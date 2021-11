von Stefan Kurczynski

Mit betrübter Mine begrüßte der Vorsitzende des Brückenchors Küssaberg e.V., Jörg Cahenzli, seine Mitglieder und die Gäste. „Leider können wir die Versammlung heute recht kurz halten, haben wir doch kaum etwas unternehmen können, auch kaum Proben abhalten dürfen, in dieser Coronazeit. Wir waren froh, dass wir uns wenigstens so treffen konnten“

Einzig in der Kirche in Rheinheim konnten sie ab und zu auftreten, weil dort der Abstand eingehalten werden konnte. Selbst das beliebte Blumenfest, dass jedes Jahr stattfand, konnte nicht durchgeführt werden. Ein Tagesordnungspunkt war auch die Tatsache, dass die bisherige Dirigentin Heike Sandhöfner ihren Dienst beim Brückenchor beendet hatte und nun wieder ein Dirigent gesucht wird. Es stehen zwei Dirigenten in der nächsten Zeit zur Wahl, es müssen aber noch Gespräche geführt werden. Ein Lichtblick war die Teilnahme 2021 am Bädle-Cafè, welches jetzt wieder in Rheinheim abgehalten werden konnte.

Doch es sollte auch eine Ehrung geben. Diese übernahm die stellvertretende Vorsitzende Gabi Kalt. „Wir ehren heute jemanden, der immer da ist, wenn man ihn braucht. Man kann ihn anrufen, er steht immer gleich da.“ Auch der Vorsitzende Jörg Cahenzli bemerkte kurz: „Wir danken dir für deinen jahrelangen super Einsatz für unseren Chor.“ Geehrt wurde Kurt Fischer, der vom Vorstand ein Präsent überreicht bekam. Auch Bürgermeisterstellvertreterin Susanne Böger sprach Kurt Fischer den Dank der Gemeinde aus, für die vielehrenamtliche Tätigkeit, die er auch unter anderem für die Gemeinde tätige.

Bei den anschließenden Wahlen, die dann von Susanne Böger als Wahlleiterin durchgeführt wurden, konnte Jörg Cahenzli als erster Vorsitzender im Amt bestätigt werden und auch die Kassiererin Marita Mühlhaupt in Abwesenheit wiedergewählt. Den neuen Notenwart bekleidet in Zukunft Rudolf Spahr. Lediglich der Posten des Schriftführers konnte noch nicht besetzt werden. Diese Arbeiten übernimmt kommissarisch erst einmal Wolfgang Limper.

Der Brücken-Chor Küssaberg ist im Frühling 2015 aus dem Männergesangsverein Rheinheim neu als gemischter Chor hervorgegangen und ist eine Sing-Gemeinschaft aus zurzeit rund 30 aktiven Mitgliedern und singt in den Stimmen Sopran, Alt, Tenor und Bass, passiv hat der Verein auch zurzeit 30 Mitglieder. Gerne gesehen sind Interessierte, die mitsingen möchten. Vorsitzender ist Jörg Cahenzli. Weiter Informationen unter der Telefonnummer 07741/67 05 89 oder per E-Mail (brueckenchor-kuessaberg.de).