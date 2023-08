Um den neu eingeführten Wanderpokal des Kugelsports Boule in Kadelburg werden am 14. September um 14 Uhr wieder die Mitglieder der Kadelburger Gruppe in Kadelburg kämpfen. Diese Gruppe existiert seit 2014 und hat sich ursprünglich aus dem Turnverein Kadelburg entwickelt. Geleitet wurde sie bisher von Eleonore Schmid, einstige Mitgründerin und Ehrenvorsitzenden des Kadelburger Turnvereins. Ihre Nachfolgerin ist seit diesem Frühjahr Renate König.

Die Spieler treffen sich jeden Donnerstag im Rheinpark und spielen auf zwei Bahnen. Die Gruppe hat einen eigenen Wanderpokal (gestiftet von E. Schmid) und auch schon auswärts Erfolge erzielt.

Boule ist ein Kugelspiel aus Frankreich, das dort in der Freizeit auf öffentlichen Plätzen ausgetragen wird. Dass das Spiel nun aber auch in Küssaberg seine Freunde gefunden hat, die sogar 2015 und 2016 an Turnieren des deutsch-französischen Freundeskreises in Lauchringen als „Parkeulen“ und „Insel Bieber“ teilgenommen haben, ist nur wenigen bekannt. Zurzeit besteht die Gruppe aus 19 aktiven Mitgliedern, die hoffen, dass sich noch der eine oder die andere für diesen Kugel-Sport begeistern kann.