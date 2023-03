Nach zwei Jahren Zwangspause durch die Corona-Pandemie hat der Verein Boje (Begegnung, Orientierung, Jugend und Erwachsene) seinen bereits traditionellen Anlass „Küche aus aller Welt“ wieder organisiert. Es war bereits der fünfte Anlass in dieser Tradition. Nun trafen sich um 14 Uhr drei Kochmannschaften in der Gemeinschaftsschule Rheintal in Rheinheim zum gemeinsamen Kochen. Da wurde in Töpfen gerührt, frittiert, angebraten und in Backöfen gegart. Allein der Duft, wenn man die Gemeinschaftsküche betrat, ließ einem das Wasser im Munde zusammenlaufen.

Um 16 Uhr trafen dann die Gäste ein. Zu Beginn begrüßte Melanie Schweizer von Boje die Anwesenden und gab zu den Speisen aus Afghanistan, Kolumbien und Bosnien die eine oder andere Erklärung. Die bunt zusammengemischte Gemeinschaft aus Freunden und Angehörigen der Köche sowie Gemeindemitglieder von klein bis groß, insgesamt rund 50 Teilnehmer, ließen sich die Speisen schmecken. Es gab viel zu probieren und auch viel Gelegenheit, zu plaudern, insgesamt ein gemütlicher Anlass. Zum Abschluss gab es Kaffee und Kekse.

Der Verein Boje möchte sich für die zahlreichen Spenden der Gäste herzlich bedanken. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird auch im nächsten Jahr wieder ein solcher Anlass organisiert werden, bietet er doch die Möglichkeit, dass Gemeindemitglieder aller Herkunft in ungezwungener Atmosphäre miteinander in Kontakt kommen können. Interessierte Köche können gerne jederzeit zum Verein Boje Kontakt aufnehmen, um beim nächsten Mal Teil dieser kulinarischen Veranstaltung zu werden. Der Kontakt ist im Internet möglich unter www.bojekuessaberg.de.