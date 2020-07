von sk

Kurz vor 19 Uhr war der 32-Jährige laut Polizei mit seinem Audi in der Römerstraße in einer leichten Kurve nach links geraten. Zunächst fuhr er an einer Böschung entlang, bis er mit einem auf einem angrenzenden Hofgelände abgestellten Opel kollidiert ist. Der Audi-Fahrer flüchtete im Anschluss, allerdings hat ein Zeuge das Kennzeichen notiert. Später am Abend wurde der Unfallverursacher von einer Polizeistreife schlafend im Bett angetroffen. Laut Polizeiangaben hatte der Mann eine Verletzung an der Stirn und gut 2,7 Promille Alkohol intus. Zwei Blutentnahmen wurde angeordnet und der Führerschein einbehalten. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 5000 Euro.