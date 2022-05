von Stefan Kurczynski

„Wenn Sie unsere Broschüre durchlesen, dann werden Sie feststellen, dass wir hier in Küssaberg und dem Zurzibiet ein überdurchschnittliches Angebot an Kultur haben.“ Mit diesen Worten eröffnete Roland Indermühle, Präsident des Verein Kulturnacht Region Zurzibiet/Küssaberg, am Samstag im Zurzacher Schloss die neunte grenzüberschreitende Kulturnacht Zurzibiet/Küssaberg.

Dies bestätigte auch Bürgermeister Manfred Weber in seiner Begrüßungsrede. Er verwies noch einmal auf die Tatsache, dass Corona allen einen Strich durch die Rechnung machte: „Heute sitzen wir wieder wie selbstverständlich nebeneinander und haben die Schließungen der Zollstellen in den Anfangszeiten von Corona vergessen. Wir konnten uns lange Zeit meist nur telefonisch unterhalten oder kontaktieren. Das ist Gott sei Dank vorbei und hoffentlich wird es auch so bleiben.“

Die Kulturnacht 2004 hatten Gabriela Rub (Tourismusbüro Bad Zurzach) und Priska Vago (Verkehrsverein Küssaberg) die Idee für einen grenzüberschreitenden Kulturanlass. Am 1. April 2005 wurde die Rheinbrücke Zurzach-Rheinheim zur Eröffnung der ersten Kulturnacht gesperrt. Seither findet das grenzüberschreitende Ereignis alle zwei Jahre statt, im Mai 2019 zum achten Mal. Mittlerweile nehmen mehr als 100 Kulturschaffende an der Veranstaltung mit zahlreichen Attraktionen, Festivitäten, Darbietungen und kulinarische Angeboten teil. Ein Shuttle-Service verbindet die zahlreichen Schauplätze und Ausstellungsorte bis zum Ende der Veranstaltung gegen Mitternacht. Seit 2012 steht hinter der grenzüberschreitenden Kulturnacht ein Verein, der inzwischen rund 100 Mitglieder zählt. 2016 wurden der Verein Zurzibiet-Küssaberg mit dem Krug von Bad Zurzach für die grenzüberschreitende Kulturnacht ausgezeichnet. 2022 fand – mit einem Jahr Verspätung die neunte Auflage statt, die zehnte Kulturnacht soll es am 4. Mai 2024 geben.

130 Künstler und Aussteller beidseits des Rheins stellten sich am Samstag vor und ihre Kunst aus. Die lokalen Vereine übernahmen die Bewirtung, in mehreren Stellen gab es Unterhaltungsangebote. Musikalisch wurde es beispielsweise im Feuerwehrgerätehaus Rheinheim mit der Band Zausig, Bär & Ketterer aus Bonndorf.

Beeindruckende Darbietungen gab es von den Magic Diamonds des TV Dangstetten und den jugendlichen Artisten des Circus Zebrasco – um nur einige zu nennen.

An der Kulturnacht konnten die Besucher zahlreichen Künstlern über die Schulter schauen: Bildhauern, Malern, Holzkünstlern, metallverarbeitenden Künstlern oder Kunstschmieden. Ein jeder präsentierte das, was er mit seinen Händen erschaffen hat. Der Fotograf Thomas Eichkorn zeigte sogar die Kameras, mit denen er die einzelnen Aufnahmen in der Ausstellung machte.

Roland Mülhaupt, der Künstler von „The Art of Nature“ sagt dazu: „Jedes Stück Holz verbirgt unter seiner ungeschliffenen Oberfläche ein kleines Geheimnis.“ Kurzum: An dieser Kulturnacht dürften für jeden etwas dabei gewesen sein.

Auch Schülern der Gemeinschaftsschule Rheintal und der Schule in Bad Zurzach beteiligten sich. Am Geländer der Rheinbrücke Rheinheim/Zurzach waren 40 Werke zu bestaunen – 20 von deutschen Schüler, 20 von Schweizer Schülern.

Der Andrang auf diese Kulturnacht war ausgesprochen groß, sind seit der letzten doch knapp drei Jahre vergangen. „Ich bin schon alle Male dabei gewesen, aber dieses Mal ist es ganz was Besonderes. Nach Corona ist dies eine sehr schöne Kulturnacht“, sagte etwa ein Gast aus der Schweiz. Auch die Besucherzahlen sprachen für sich. Allein das Museum in Rheinheim zählte am Samstag 701 Besucher. Auch Kulinarisch wurde von zahlreichen Vereinen einiges geboten. Auch hier war der Andrang so groß, dass einige Küchen frühzeitig schließen mussten, weil alle Essen verkauft waren.

Das Fazit des Abends: Es war wieder eine gelungene Veranstaltung, die vielen Besuchern und den Akteuren Spaß gemacht hat. Und sie hat gezeigt, dass die Kunst lebt und sowohl die Gemeinde und auch die Region stärkt.