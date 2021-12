Küssaberg vor 1 Stunde

Beseitigung Unwetterschäden, Vereinshaus Kadelburg, Glasfaser Küßnach: Hier investiert Küssaberg im Jahr 2022

Die Gemeinde Küssaberg plant im Jahr 2022 mit Ausgaben von rund 20 Millionen Euro. Ein Großteil fließt in die Arbeiten am Vereinshaus in Kadelburg, die Verlegung von Glasfaser in Küßnach, die Beseitigung von Unwetterschäden und die Sanierung von Straßen.