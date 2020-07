von Tina Prause

Aktuell ist die Aufregung groß unter den Mitarbeitern und der Geschäftsleitung des Küssaberger Unternehmens Visco Jet. Täglich wartet man dort auf die Information, ob der Spezialist für Rührwerksysteme den Sprung unter die zehn besten Teilnehmer des „Landespreises für junge Unternehmer“ geschafft hat.

Der Wettbewerb Der Landespreis für junge Unternehmen wurde in diesem Jahr bereits zum 13. Mal ausgeschrieben. Gesucht werden mit dem Wettbewerb laut Ausschreibung Unternehmen „die mit Herz, Verstand und Tatkraft aus ihren Ideen innovative Produkte und Dienstleistungen entwickeln“. Die besten zehn Teilnehmer werden am 24. November im Neuen Schloss in Stuttgart geehrt. Unter den besten drei Teilnehmern wird ein Preisgeld von 90.000 Euro aufgeteilt.

Visco Jet entwickelt unterschiedliche Rührsysteme für die Lebensmittel-, Pharma-, Papier-, Getränke-, Chemie- oder Kosmetikindustrie. „Erfolg kommt nicht nur aus dem Produkt, sondern durch eine ganzheitliche Vorgehensweise“, fasst Geschäftsführer Timo Weber die Unternehmensphilosophie grob zusammen, mit der er die Jury des von der L-Bank ausgeschriebenen Wettbewerbs überzeugt hat.

Das Auswahlverfahren

Im Frühjahr hatte sich Timo Weber per Online-Formular bei der Ausschreibung für den „Landespreis für junge Unternehmen“ beworben. Bereits wenige Wochen später kam die erfreuliche Meldung, dass man es in die nächste Runde geschafft hatte. Auch die nächsten Schritte absolvierte Visco Jet mit Bravour. Beispielsweise die Aufgabe, ein kurzes Unternehmensvideo zu drehen „war ein Selbstläufer“, erinnert sich Timo Weber an das Engagement seines Teams. Seit Kurzem steht nun fest, dass Visco Jet von mehr als 600 Bewerbern unter den besten zwölf Unternehmen gelandet ist.

„Wir freuen uns natürlich unglaublich über das Erreichte“, sagt Timo Weber. Für ihn war die Bewerbung zunächst auch eine Möglichkeit, zu überprüfen „ob der Gesamtweg, den wir gehen, stimmig ist“. Aufgebaut auf ein Konzept, dass bei dem Unternehmen den Arbeitstitel „Blickwinkel“ hat, versuchen der Geschäftsführer und sein Team die Bereiche Führungskräfte, Kunden, Mitarbeiter, Prozesse und Digitalität nicht als feststehende Prozesse zu sehen. „Uns zeichnet aus, dass wir uns immer wieder hinterfragen“, ist er sich sicher.

Eine gewisse Aufgeregtheit ist momentan nicht nur bei den Mitarbeitern und Timo Weber spürbar. „Auch Geschäftspartner, die von dem Wettbewerb wissen, fragen nach, ob wir schon etwas Neues wissen“, freut er sich über das Interesse. Die Bestätigung, mit seiner unternehmerischen Vorgehensweise den richtigen Weg zu gehen, hat Timo Weber durch die gute Platzierung bereits erhalten. „Jetzt noch unter die ersten Zehn zu kommen, wäre schon toll“, sagt der Geschäftsführer hoffnungsvoll.