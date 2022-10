von Stefan Kurczynski

Das Bädle-Café der Bürgergemeinschaft Küssaberg in Rheinheim ist am 4. August wegen zu großer Hitze abgesagt worden. Dies geschah aus Rücksicht auf die Gesundheit der Gäste. Nun haben die Verantwortlichen um Marlies und Hans Eckert mit den Landfrauen Kadelburg als Ausrichter das Café in die Räume des Wohnprojekts Mitenand däheim verlegt. Und es war ein Erfolg.

Bereits zu Beginn der Veranstaltung um 14.30 Uhr gab es keinen freien Platz mehr. Die Landfrauen hatten alle Hände voll zu tun, um die Kaffee- und Kuchenwünsche der Gäste zu erfüllen. Es mussten sogar noch zusätzlich Tische und Stühle besorgt und aufgestellt werden. Wer wollte, konnte sich auch noch unter Einhaltung der aktuellen Corona-Maßnahmen das Wohnprojekt der Bürgergemeinschaft ansehen. Übrigens: Den Kaffee und die Kuchen, die dieses Mal von den Kadelburger Landfrauen gebacken wurden, gibt es kostenlos. Es wird lediglich um eine Spende gebeten. Diese Spenden werden zur Unterstützung der Kinderkrebsklinik in Freiburg, der Afghanistanhilfe, des Kindergartens, der Ministranten und für die Vereinskassen verwendet.

Kaum noch ein freier Platz war zu finden. Bereits zu Beginn des nachgeholten Bädle-Cafés waren mehr als 60 Gäste anwesend. | Bild: Stefan Kurczynski

Auch zum Ausweichquartier in Kadelburg wurden wieder Menschen mit dem Bus der Nachbarschaftshilfe gefahren, was gerne in Anspruch genommen wurde. Angesprochen wurde auch unter den Verantwortlichen, ob man eventuell dieses Bädle-Café über die Wintermonate einmal im Monat in den Räumen des Wohnprojekts Mitenand däheim stattfinden lassen könnte. Das bisherige, schon traditionelle Café in Rheinheim soll aber weiterhin in den Sommermonaten veranstaltet werden. Die Diskussionen darüber laufen. Ein Ergebnis wurde bisher noch nicht bekannt gegeben.

Bädle-Café: Jedes Jahr sorgt die Interessengemeinschaft Bädle in den Pfingst- und Sommerferien dafür, dass sich die Generationen gemütlich bei Kaffee und Kuchen treffen können. Selbst gebackene Kuchen, Kaffee sowie gekühlte alkoholfreie Getränke werden auf Spendenbasis angeboten. Die Kinder der Gäste in Rheinheim haben auf dem Spielplatz ihren Spaß. Es existiert auch ein behindertengerechtes WC. Das „Café für Jung und Alt“ wird in den Pfingstferien eröffnet. Termine sind jeweils donnerstags und nur bei schönem Wetter. Teilnehmende Vereine sind aktuell: Landfrauen Kadelburg, Brückenchor Rheinheim, Kirchenchor Rheinheim, Team junger Familien und Besuchsdienst der katholischen Kirche Rheinheim.