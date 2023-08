Bei herrlichem Wetter hatten wieder viele Gäste den Weg nach Rheinheim gefunden, um sich bei köstlichem Kaffee und wunderbaren Kuchen zu treffen und ein wenig zu unterhalten. Der Kuchen wird separat in dafür vorgesehenen Kühlschränken kühlgehalten.

Eine reichliche Auswahl an köstlichem und gut gekühltem Kuchen. | Bild: Stefan Kurczynski

Geladen hatte am vergangenen Donnerstag der Kirchenchor Rheinheim. Mit 33 Sängerinnen und Sängern, wobei 26 aktiv singen ist er klein, aber fein. Der letzte größere Auftritt mit ihrem Dirigenten Hans-Jörg Seilacher, hatten sie bei der 50 Jahrfeier der Gemeinde Küssaberg. und im nächsten Jahr haben sie etwas ganz besonderes. Der Verein wurde im Jahre 1924 gegründet und ist also im nächsten Jahr 100 Jahre alt.

Die Sänger proben übrigens jeden Mittwoch in der Brücke in Rheinheim und der Chorleiter ist, wie bereits erwähnt, Hans-Jörg Seilacher. Der erste Vorsitzende Gerhard Zepf: „Im Chor haben wir eine harmonische Atmosphäre. Durch gemeinsame Ausflüge, Dämmerschoppen und interne Feiern wird das fröhliche Zusammensein auch noch mal gefördert.“ Wie auch die anderen Vereine und Organisationen bietet auch der Kirchenchor den Kaffee und die Kuchen auf Spenden Basis an.

Das Spendengeld kommt gemeinnützigen Zwecken und Hilfsprojekten zugute. In den letzten zwei Jahren z. B. gingen die Spenden ins Ahrtal, an das Kinderhospiz Lenzkirch, an Stromaggregate für ukrainische Familien, für die Kinderkrebsklinik Freiburg, an die Ärzte ohne Grenzen, für die Afghanistanhilfe, an den Kindergarten Rheinheim, an die Ministranten, für notwendige Anschaffungen beteiligter Vereine und Special-Olympics Baden-Württemberg. Alle beteiligten Vereine, das Kindergartenteam, die Aktionsgruppe und die kreativen Bäckerinnen freuen sich sehr, dass die Kaffeenachmittage so gut angenommen werden.

Austausch und Spaß im Vordergrund

Das gesellige und gemütliche Zusammensitzen macht allen Spaß und ist für weitere Bädle-Cafés eine Motivation. Der Wunsch aller Beteiligten ist ein reger Austausch und ein Miteinander zwischen Jung & Alt, Kindern, Eltern, Großeltern und Mitbürgern, die sich allein fühlen und gerne wieder einmal unter Leute kommen. Alle sind herzlich willkommen.

Am 31. August ist wieder der Brückenchor dran und am 7. September bilden die Landfrauen Kadelburg das Schlusslicht für dieses Jahr. Bei sonnigem Wetter wird alles auf der Blumenfestwiese in Rheinheim, unter den schattengebenden Platanen hergerichtet oder auf dem Spielplatzareal. Bei schlechtem Wetter findet das Bädle Café künftig im „Mitenand däheim“ in Kadelburg, Trottenweg 19 a statt. Übrigens: Wer keine Fahrgelegenheit hat, kann nach vorheriger Anmeldung vom Gemeindebus abgeholt und wieder nach Hause gefahren werden. Gut zu wissen ist auch, dass es auf dem Spielplatzareal eine barrierefreie Toilette gibt.