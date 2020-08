von Stefan Kurczynski

Reges Interesse fand die Eröffnung der neuen Ausstellung über außergewöhnliche und heimische Postkarten im Küssaberger Museum. Postkarten, die schon über 100 Jahre alt sind, mit nostalgischen Ansichten. So beispielsweise den Bau des Thermalbad-Turms in Bad Zurzach, dazu kommen geschichtsträchtige Postkarten von Küssaberg und der Umgebung.

Küssaberg Die neue Ausstellung im Museum Küssaberg zeigt historische und besondere Postkarten Das könnte Sie auch interessieren

Martin Volk zeigt eine Auswahl aus 45 Jahren Sammelleidenschaft: Postkarten mit Applikationen aus Holz, Leder, Kork, Stoff, Seide und Echthaar. Museumsvereins-Vorsitzender Jürgen Barabas in seiner Begrüßungsrede: „Wir als Museumsverein haben mit dieser Ausstellung dreifaches Glück.

Phänomen der optischen Täuschung: Bei diesen Karten muss man schon genau hinsehen. | Bild: Stefan Kurczynski

Zum einen haben wir mit Martin Volk einen Sammler in unserer Gemeinde, der einfach fast alles sammelt, der einen riesigen Fundus hat, aus dem wir, wie in diesem Moment, schöpfen dürfen. Das zweite Glück ist, das er pensioniert ist und somit auch die Zeit findet, gemeinsam mit uns so eine Ausstellung durchzuführen.“

Sammler persönlich anwesend

Martin Volk wird mit Ausnahme des 16. August an allen Ausstellungstagen anwesend sein, um Fragen zu beantworten. Bemerkenswert: die Ausstellung findet ausgerechnet im 150. Jubiläumsjahr der Postkarte statt. Wenn man sich überlegt, dass die Postkarte laut „Postkartenparadies.de“ erst 1869 nach Europa kam und als Korrespondenzkarte geführt wurde, in Deutschland dann am 1. März 1872 den Namen Postkarte erhielt. Die neue Postkarte entwickelte sich schnell zum Verkaufsschlager.

Einst modernes Korrespondenzmittel

1870/71, während des deutsch/französischen Krieges, gab es die erste Massennutzung der neuen Postkarte. Da die deutschen Truppen kein Porto zahlen mussten, wurden während des Krieges rund 10 Millionen Feldpostkarten von der Front in die deutsche Heimat geschickt. Bis in die 1920er Jahre hinein waren Postkarten auch ein beliebtes Sammelobjekt, das eine ganze Zubehörindustrie hervorbrachte, die den Sammler mit Alben und Sammelkisten versorgte.

Zur Person Martin Volk ist ein gebürtiger Tiengener, aufgewachsen in Rheinheim. Seinen Traumberuf fand er 1972 bei der Post und tat 47 Jahre seinen Dienst im Kreis Waldshut und in Hohentengen und allen Küssaberger Ortsteilen. Seine Sammelleidenschaft begann im Alter von 12 Jahren. 1990 erfüllte er sich gemeinsam mit seiner Frau Eva seinen Traum und eröffnete einen kleinen Laden Motto „Vom Sammler für Sammler“.

Die Ausstellung im Museum ist noch bis zum 27. September zu sehen und kann dann jeweils sonntags von 14.30 bis 17 Uhr besichtigt werden. Das Betreten des Museums ist unter Einhaltung der vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen erlaubt. Maximal dürfen bis zu 30 Personen, wegen der Größe der Räumlichkeiten, bei einer Besichtigung sein. Es gibt einen Leitweg in den Museumsräumen zur Orientierung der Museumsbesucher und der Mundschutz ist obligatorisch. Der Eintritt ist kostenlos.