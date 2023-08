Auf reges Interesse gestoßen ist die Eröffnung der Ausstellung „Alles auf Papier“ über Außergewöhnliches und Ausgefallenes auf Papier im Museum Küssaberg im alten Rathaus in Rheinheim. Es gibt Postkarten, Geldscheine, Puzzlekartenserien, Autogramme und Zeugnisse zu sehen. Vieles davon stammt aus Küssaberg und dem Landkreis Waldshut. Es ist die fünfte Ausstellung, an der Martin Volk beteiligt ist, diesmal stellt er allein aus.

Wertvolle Zeitzeugen sind die Dokumente, aber auch die ausgestellten Postkarten. Davon hat Martin Volk circa 50.000 Stück. Diese und noch vieles mehr hat Martin Volk aus Küssaberg im Zeitraum von 50 Jahren gefunden, gekauft, gesammelt und archiviert. In seiner Laudatio zu Beginn der Ausstellung hatte Jürgen Barabas, der Vorsitzende des Museumsvereins, Mühe, die richtigen Worte für diese Sammelleidenschaft und den Mann dahinter zu finden. „Wie soll man jemanden vorstellen, den eigentlich schon jeder kennt?“, lauteten seine Begrüßungsworte. Dann dachte er an seine Jugendzeit, die er zu einem großen Teil mit Martin Volk erlebte. Er lernte Volk beim Musikverein Rheinheim kennen, wo dieser einer der „jungen Wilden“ und der Startrompeter war. Er berichtete aber auch von den Ausgrabungen am Römerlager in Dangstetten.

Volk war als Schüler immer dabei und begann schon damals, sein Auge zu schulen, was ihn heute schon zu einem Spezialisten macht. Damals fand er sogar einen kompletten Geldbeutel, der wohl einem Legionär vom Gürtel gerutscht war und nun 2000 Jahre später zur Freude des Grabungsleiters Dr. Fingerlin wieder zum Vorschein kam. Von dem Lohn, den er für seine Entdeckung und seine Hilfe bei den Ausgrabungen erhielt, konnte er sich damals ein Moped kaufen.

Im Alter von zwölf Jahren begann seine Sammelleidenschaft und mit 17 Jahren war Volk ein Entdecker und Sammler. Schon damals ging er mit Kartons zu Tauschtagen und -börsen. Durch seine Sammelleidenschaft hat er sich mit der Zeit sein eigenes Sammlerlädele in Rheinheim geschaffen. 1971 begann er eine Lehre bei der Post und war bis zu seiner Pensionierung immer der nette und fröhliche „Pöstler“.

Sein Arbeitsgebiet erstreckte sich nicht nur auf Küssaberg, er war im ganzen Landkreis Waldshut unterwegs. Und überall fand er seine Schätze, wie er seine Sammlung liebevoll nennt. Bereits zum fünften Mal stellt Martin Volk im Museum aus, so viel hat er zu zeigen, so viel hat er in den vergangenen 50 Jahren gesammelt. Er wird auch an mehreren Sonntagen anwesend sein, um Fragen der Besucher zu beantworten. Gerne ist er auch bereit, für Vereine und Gruppen eine Extrabesichtigung anzubieten. Interessenten können an einem Sonntag vorbeikommen und Details mit Martin Volk besprechen.