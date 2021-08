von Karin Wichert

Herr Erlemann, wie und wann wurden Sie Vorsitzender des SV Rheintal?

In 2001 suchte der damals etablierte und traditionelle Vorstand aus 30 „alten Herren“ einen zweiten Vorstand. Dieser sollte nur für zwei Jahre im Amt sein.

Sie sind heute noch der Vorsitzende.

Genau – aus zwei Jahren wurden 20 Jahre. Damals sagte ich dem Amt und der Aufgabe zu, denn ich wusste, zwei Jahre, das kann ich gut mit meinen anderen Aufgaben im Leben wie Beruf, Familie, Sport, und Freizeit vereinbaren.

Zur Person Harald Erlemann, geboren 1951 in Laufenburg, begann genau dort seine Fußballkarriere in der C Jugend Kreisliga. 1972 zog er um er nach Reckingen, dann 1993 nach Rheinheim, wo er seither wohnt. Er ist verheiratet, hat 2022 goldene Hochzeit, zwei Kinder, sechs Enkel und die Schäferhündin „Cora“. Seine Hobbys sind Tischtennis, er gründete im Jahr 1980 die Hobbyrunde, die auch noch mehr als 40 Jahren aktiv ist. Sie besteht aus mehreren Spielergruppen aus den Kreisgemeinden. Ihre Motivation war: auch als Ligaspieler unter der Woche mit Hobbyspielern spielen zu können.

Was hatten Sie sich seinerzeit zum Ziel gesetzt?

Meine Aufgaben und Ziele sind mir in allen Dekaden immer wichtig im Leben gewesen, sie sind für mich wesentliche Etappen der persönlichen Weiterentwicklung.

Was ist denn dann ihr Ziel in der aktuellen Dekade?

Ab 60 Jahren wollte ich kein aktives Fußball mehr spielen. Ab 70 Jahren wollte ich keine aktiven Vorstandsaufgaben mehr tun. Jetzt habe ich die 70 auch schon erreicht und aus zwei wurden dann diese 20 Jahre.

Es steht also wieder eine Entscheidung an?

Ja, daher stehe ich ab der nächsten Vorstandswahl nicht mehr zur Verfügung. Ein weiterer Grund für diesen Schritt der Amtsfreigabe ist: Jetzt sollen Jüngere die Leitungsaufgaben übernehmen. Die Zeiten haben sich geändert und junge Menschen denken und handeln anders als wir. Sie sind sicher oft viel digitaler und mit den neuen Medien unterwegs. Das ist nicht mehr unsere Ära.

Also stehen einige Veränderungen im Verein an?

Genau, dafür wurden die Anzahl der Beisitzer in der letzten Versammlung von vier auf sechs erhöht. Der Vorstand, der mich begleitet hatte, waren bisher zehn Aktive an der Zahl. Hiermit hatten wir eine gute Basis für weitere Erfolge des Vereins legen können.

Was sind Bespiele für gute Erfolge im SV Rheintal?

Ja, viele verwechseln Erfolg im Verein mit „nur“ dem Erfolg im Sport. Dabei sehe ich die Hauptaufgaben eines erfolgreichen Vorstandes, ein harmonisches Vereinsleben für alle Mitglieder, von der Jugend bis zu den alten Herren aufzubauen und zu sichern. Das ist eine wesentliche Grundlage dafür, dass sich Spieler, Mitglieder und Gäste auf dem Vereinsgelände zusammen wohl fühlen können und an den Festanlässen zusammen feiern.

Und die sportlichen Erfolge?

Die für den Verein sportlichen Erfolge sind gegeben mit dem Trainer Oli Neff, der 13 Jahre den SVR trainierte. Aktuell in 2021 trainiert sein Nachfolger Raimund Hübner die Mannschaft. Sein erster Erfolg zeigte sich mit dem Sieg des SV Rheintal am 12. August im 2:1 gegen den FC Grießen und damit dem Gewinn des Pokals im Küssaburger Turnier.

Wie konnten Termine des Vereins seit der Pandemie stattfinden?

Eben dieses Turnier der einzige Event, den wir in 2021 durchführen konnten aufgrund der gegebenen Covid-Verordnungen. Alle weiteren Events aus 2020 und 2021 mussten wir daher auf 2022 weiter schieben. So auch die anstehenden 41 Ehrungen der vereinstreuen Mitglieder, die wir dann feiern werden.

Stichwort Feiern – da steht dann einiges an in 2022?

Das größte Fest wird das 75-jährige Vereinsjubiläum sein. Es war am 27. Juli und ist ebenfalls in 2022 geschoben. Wir planen Großes.

Gibt es noch Termine in 2021?

Am 1.10.2021 wird die Mitglieder-Hauptversammlung durchgeführt – wenn wir dürfen – die damit die Neuwahlen des Vorstandes als Top Thema innehat. Ein zweiter Termin ist am 20. September mit der Jugendversammlung, auch hier stehen Entscheide an.

Apropos die Jugend – wie geht es ihr?

Die Planungen der Jugend-Aktivitäten in 2022 sind uns wichtig, wie zum Beispiel die erneute Organisation des Fez und des Fußball-Camps. Trotz Covid hat unsere Jugend ihre Aufgaben gut erledigt in diesem Jahr, wie zum Beispiel das Sauberhalten der Glascontainer-Plätze in der Gemeinde und das Verteilen der gelben Sätze in die Haushalte.

Was ist ein Wunsch für die Zukunft?

Mein größter Wunsch ist, dass der SV Rheintal weiter in ruhigem Fahrwasser erfolgreich ist. Er kann bei Bedarf auf jeden Fall auf meine Unterstützung rechnen.