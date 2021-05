Jürgen Mihailowitsch ist der neue kommissarische Vorsitzende der Bürgergemeinschaft Küssaberg. Nach dem Rücktritt von Heinrich Bährle führt er die Geschäfte bis zur nächsten Hauptversammlung. Aktuell blickt er mit großer Spannung auf das Projekt der selbstbestimmten Wohngemeinschaft, welche im Rahmen des Hochbauprojekts Wohnen im Alter voraussichtlich Mitte des kommenden Jahres mit Leben gefüllt werden soll.

Das Projekt gilt als innovativ und soll eine neue Form des Zusammenwohnens für Senioren anbieten.

Das Angebot richtet sich an Senioren aus Küssaberg, die selbstbestimmt und dennoch in einer Gemeinschaft wohnen wollen. Insgesamt gibt es hierfür im Erdgeschoss des aktuell noch im Bau befindlichen Hauses zwölf Zimmer mit eigenem Bad und jeweils einer eigenen kleinen Terrasse. Die Küche und ein großzügiger Wohnbereich sind für die gemeinschaftliche Nutzung vorgesehen. Das Ziel soll sein, den Alltag gemeinsam zu gestalten, allerdings ohne Gruppenzwang.

„Wer sich zum Mittagessen auswärts mit seinen Angehörigen treffen will, informiert einfach die Mitbewohner. So muss nicht unnötig mitgekocht werden“, erklärt Jürgen Mihailowitsch ein Beispiel. Weiter soll ein Bewohnergremium Aufgaben wie zum Beispiel das Erstellen einer Einkaufsliste für den Wochenbedarf übernehmen.

Einige Punkte sind aktuell noch offen und werden von der zuständigen Arbeitsgruppe der Bürgergemeinschaft gerade erarbeitet. So steht momentan noch nicht fest, in welchem Umfang eine Alltagsbegleitung angeboten werden sollte. Solche Punkte hängen unter anderem von der körperlichen Verfassung der zukünftigen Bewohner ab.

Bevor das erste Appartement bezogen werden kann, liegt noch einiges an Arbeit vor der Arbeitsgruppe. Die bereits genannte Alltagsbegleitung ist auch im Hinblick auf die später von den Bewohnern zu zahlende „Miete“ ein wichtiger Aspekt.

Welche Aufgaben können selbst übernommen werden und ab wann und mit welchen Aufgaben wäre eine Unterstützung denkbar und sinnvoll. Themen wie diese erarbeitet die Arbeitsgruppe momentan auch im Hinblick auf einen fairen und verlässlichen Monatsbeitrag.

Denn „es wäre blauäugig zu sagen, das Projekt rechnet sich von Anfang an“ erklärt Jürgen Mihailowitsch grob das Projekt, dass sich irgendwann finanziell selbst tragen soll. Für ihn steht heute schon fest, je besser vorbereitet die Wohngruppe startet, umso mehr Freude werden alle Beteiligten an dem modernen Quartierskonzept haben.

„Sich aktiv am Tagesgeschäft beteiligen“

Jürgen Mihailowitsch, der neue kommissarische Vorsitzende der Bürgergemeinschaft Küssaberg, spricht über das Konzept „Mitenand däheim“.

Herr Mihailowitsch, wie sehen Ihrer Meinung nach die Idealbedingungen für den Start der Wohngruppe aus?

Das Projekt „Mitenand däheim“ soll sich bewusst entwickeln können. Von daher wäre es toll, wenn wir am Anfang mit vielleicht fünf bis sechs Rentnern starten könnten, die einfach Interesse an dem Konzept und an Gemeinschaft haben. Da die Wohnung barrierearm ist, sind zunächst kleinere körperliche Einschränkungen kein Problem, solange man sich weitgehend selbst versorgen kann. Wichtig ist, dass eine Gemeinschaft entstehen kann und alle dieses gemeinsame Ziel haben.

Wer sollte sich also angesprochen fühlen von dem Projekt?

Der zukünftige Bewohner muss wissen, dass er sich aktiv am Tagesgeschäft beteiligt und das muss passen. Wer lieber alleine und für sich ist, wird in der Wohngemeinschaft wahrscheinlich nicht glücklich werden. Von daher freuen wir uns auf Anfragen von mobilen Rentnern mit Interesse an dem Konzept. Prinzipiell ist das gemeinsame Leben dann von allen offen zu gestalten. Es ist wahrscheinlich von allen Beteiligten auch ein bisschen Mut gefragt für so einen neuen Schritt in der Quartiersentwicklung.