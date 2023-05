Zu einer gemeinsamen Veranstaltung haben das Landratsamt Waldshut und der Landschaftserhaltungsverband (LEV) nach Reckingen eingeladen. Lucia Scharpf, Leiterin des Amtes für Umweltschutz, und LEV-Geschäftsführer Hansjörg Stoll begrüßten die Landwirte und Behördenvertreter. Landwirt Herbert Mathis bewirtschaftet am Rande des Rheintals, oberhalb Reckingens, eine artenreiche Wiese, die er jeweils erst Ende Mai oder im Juni mähen darf, um zu ermöglichen, dass die Pflanzen blühen und sich versamen können. „Das Gras“, so Mathis, „eignet sich dann lediglich noch für die Fütterung von Pferden oder Mutterkühen.“

Die Pflanzenvielfalt der Magerwiesen verdeutlichte Sina Pünger, Natura-2000-Beauftragte der Naturschutzbehörde den Anwesenden. In einem etwa 25 Quadratmeter großen Feld wurden mehr als 20 verschiedene Pflanzen, darunter Spitzwegerich, Rotklee, Ampfer und Hahnenfuß gefunden, die typisch und wichtig für Magerwiesen sind. Mit ihrer Pflanzenvielfalt bieten diese Wiesen vielen Insekten und Vögeln ein Nahrungsangebot und dienen somit dem Erhalt der Artenvielfalt. Dies war auch sichtbar, da auf einigen Blüten Schmetterlinge saßen. In Baden-Württemberg wurden im Rahmen einer Vorgabe der Europäischen Union 350 FFH (Flora-Fauna-Habitat)- und Vogelschutzgebiete ausgewiesen, die 17 Prozent der Landesfläche abdecken. Das heißt: 40 Prozent der Magerwiesen in Deutschland befinden sich im Ländle. Damit ist Baden-Württemberg ein Schwergewicht für Magerwiesen.

Diese Flächen wurden Anfang der 2000er-Jahre kartiert und die Pflanzenbestände aufgezeichnet. Alle fünf Jahre wird mit Stichproben die Einhaltung der FFH-Auflagen geprüft. Die Landwirte sind verpflichtet, den Bestand an Pflanzen zu erhalten. Kontrolliert wird dies durch das Landwirtschaftsamt und die Naturschutzbehörde. Die Landwirte erhalten eine Vergütung von der EU, die sie über den Gemeinsamen Antrag beantragen können.

Verändert sich der Pflanzenbestand etwa durch Düngung, erhält der Betriebsleiter Auflagen und Beratung durch die Naturschutzbehörde, um den alten Zustand wieder herzustellen. Gelingt das nicht, verliert er Zuschüsse und muss mit Kürzungen im Gemeinsamen Antrag rechnen. Walter Bucher vom Landwirtschaftsamt betonte, dass die Einhaltung der FFH-Bestimmungen durch die Betriebe auf keinen Fall vernachlässigt werden dürfe. „Es geht auch nicht, die Flächen nicht zu beantragen, die Auflagen sind verpflichtend“, so Bucher. Bisher hätten Sina Pünger und er stets im guten und offenen Gespräch mit Landwirten erreicht, dass die FFH-konforme Pflanzengesellschaft wieder hergestellt worden sei.