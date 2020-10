von Tina Prause

Im kommenden Jahr findet in Küssaberg die nächste Bürgermeisterwahl statt. Mit einer kurzen persönlichen Ansprache in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats beantwortete der amtierende Bürgermeister Manfred Weber die Frage, die sich schon viele Bürgerinnen und Bürger stellen: „Ja, ich werde zur Bürgermeisterwahl 2021 erneut als Bewerber und mit meiner ganzen Energie antreten“, sagte Weber und übergab dann regelkonform die Leitung des ersten Tagesordnungspunktes, in dem es um erste Beschlüsse für die Wahl geht, an die erste Bürgermeister-Stellvertreterin Liselotte Noth.

Manfred Weber war vor seiner Wahl zum Bürgermeister im Jahr 2013 zwölf Jahre als Ratsschreiber für die Gemeinde Küssaberg tätig. Seine Amtszeit endet offiziell am 30. April 2021. Der Gemeinderat entschied sich für eine Wahl am 14. März 2021. Die offizielle Ausschreibung der Stelle wurde auf den 11. Dezember 2020 festgelegt.