von Stefan Kurczynski

Mit einer Feierstunde wurde Harald Görner jetzt von Bürgermeister Manfred Weber im Sitzungssaal des Rathauses Küssaberg in den Ruhestand verabschiedet. „Ich zolle Ihnen Anerkennung für die Leistungen, die sie in all den Jahren für uns und unsere Gemeinde erbracht haben.“

Bereits im Jahre 2021 konnte wurde Görner für 25 Jahre Zugehörigkeit zum öffentlichen Dienst geehrt. Dabei war er eigentlich ein Quereinsteiger in die Verwaltung. Zunächst hatte er eine Ausbildung zum Mechatroniker absolviert. Später war er als Gipser und Stuckateur tätig: „Daher rührt auch ihr Fachwissen und ihre Liebe für alles, was mit dem Hochbau zu tun hat“, attestierte ihm Weber.

Zur Person Harald Görner wurde in Duisburg geboren, zog dann mit seinen Eltern nach Albbruck, besuchte dort die Grund- und Hauptschule. Nach Absolvierung der Mittleren Reife, begann er eine Lehre beim Opel-Autohaus Lau zum Mechatroniker. Nach mehreren anderen Stationen folgte der Umstieg auf die Verwaltungsarbeit bei der Gemeinde Küssaberg 1996. 1985 lernte er seine Frau Angelika kennen, die beiden heirateten 1986. Aus ihrer Ehe gingen drei Kinder hervor. Mittlerweile haben die beiden auch vier Enkel. Zu seinen Hobbys zählt unter vielen anderen eine Sattlerei. Außerdem hat er in Eigenarbeit einen Mercedes 300 SL mit Flügeltüren zusammengebaut.

Ein Unfall zwang den damals als Baugruppenführer in der Schweiz tätigen Görner zu einer Umschulung. Und so begann er 1996 eine Lehre bei der Gemeindeverwaltung. Diese schloss er im Jahr 1999 ab – und konnte im Rechnungsamt der Gemeinde Küssaberg anfangen.

2006 folgte dann der Wechsel in den Bürgerservice – ein extrem vielseitiger Tätigkeitsbereich, bei dem alle möglichen Fäden der Verwaltungsarbeit zusammenlaufen.

Im Bürgerservice-Büro zu arbeiten, ist gewissermaßen eine Aufgabe, für die man ein Allrounder sein muss. Und da war Harald Görner der richtige Mann am richtigen Ort. Er hatte sich sogar vom Roten Kreuz zum Ersthelfer ausbilden lassen.

Kollegen und Kolleginnen verabschiedeten Görner gemeinsam mit dem Bürgermeister und bescheinigten ihm: „Wir haben gerne mit dir zusammen gearbeitet.“ Dies bewiesen sie danach auch noch mit zwei passenden selbstgeschriebenen Gedichten. Görners Nachfolgerin ist nun Milena Amann, die ebenfalls bereits seit einiger Zeit im Bereich Bürgerservice arbeitet, insbesondere in der Flüchtlingshilfe.