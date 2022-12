von Stefan Kurczynski

Mit einem großartigem Konzert hat der Musikverein Dangstetten am Samstag nach drei Jahren Abstinenz seine Zuhörer einen Abend lang begeistern können. Unter der Leitung der Dirigentin Nicole Eilers erlebten die Zuhörer einen Abend mit einem breitgefächerten Liederstrauß.

Passend zur aktuellen Zeit war das erste Stück, von dem Österreicher Thomas Asanger. „A Sign for Freedom.“ Diese Melodie steht als Sinnbild dafür, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen und (nationale) Grenzen zu überwinden, kurz für Frieden und Freiheit. Bei dem zweiten Lied von James Swearingen, die „Blue Ridge Saga“, handelt es sich um eine volkstümliche Komposition, die über die Schönheit und Geschichte der Blue Ridge Mountains in North Carolina erzählt. Fetzig wurde es beim dritten Song, der Amparito Roca. Dieser 1925 vom spanischen Komponisten Jaime Texidor komponierte, attraktive, moderat getaktete Marsch (paso doble) führte den Gast in spanische Gefilde.

Die Ehrungen Mitgliedschaften. Über 30 Jahren: Andy Steinle . Über 40 Jahre: Alexander Trapp, Annette Mayer, Klaus Mülhaupt, Markus Granacher, Markus Köpfler, Matthias Köpfler, Robert Mathis, Roswitha Preiser, Rudi Kaiser und Ute Beck. Seit über 60 Jahren Alfons Mathis.

Wiedereinsteiger: Jenny Streck, Bianca Köpfler und Toby Mathis.

Neuaufnahmen: Simone Lehnhardt und Sandra Rudolph.

Leistungsabzeichen. Im Jahr 2020. Bronze: Jakob Steinle, Mara Lehnhardt, Emma Mathis, Felix Sütterlin, Norman Köpfler. Silber: Paulina Steinle und Aiyana Mülhaupt. Im Jahr 2022. Bronze: Matthias Lehnhardt, Silber: Emma Mathis.

Das erste Solo trug Lisa Bannwitz auf ihrer Klarinette vor.

Die Solistin auf der Klarinette, Lisa Bannwitz, begeisterte das Publikum.

Sie spielte das „Concertino Classico“ von Philip Sparke. Lang anhaltender Beifall entlohnte ihren Vortrag. Anschließend bescherte die Dirigentin Nicole Eilers ein buntes Medley aus den bekanntesten James Bond-Filmen. Selbst ein Party Dance-Mix war im Programm und heizte den Gästen richtig ein.

Das nächste Solo auf dem Tenorhorn spielte Marc Hauke. Er präsentierte Memory (Erinnerung) von Rob Ares. Danach bescherte Nicole Eilers dem Publikum eine Collection von Simon und Garfunkel, mit El Condor Pasa, Sounds of Silence und Cecilia, bevor das Konzert auf einen anderen Höhepunkt des Abends zusteuerte: Die Verabschiedung des Trompeters Alfons Mathis.

Alfons Mathis zieht sich zurück

Diese nahm Vorstandsmitglied Michael Köpfler vor. Er bezog in seine Laudatio auch die vielen Jubiläen ein, die in der Coronazeit hatten ausfallen müssen. Dann sprach er Alfons Mathis an: „1959 kamst du in den Musikverein, 63 ja, fast 64 Jahre bist du aktiv im Verein. Du hast Dich nun entschlossen, dass dies heute Dein letztes Jahreskonzert als aktiver Musiker sein wird. Wir sind glücklich, stolz und dankbar, dass Du so lange in unseren Reihen musiziert und unser Vereinsleben mitgetragen hast. 63 Jahre stand bei Dir der Musikverein in der Prioritätenliste immer ganz oben. Dafür danken wir Dir von ganzem Herzen. In den 63 Jahren erlebtest du elf Dirigenten, zehn Vorstände und warst außerdem selbst 42 Jahre Kassenprüfer“.