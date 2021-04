von Stefan Kurczynski

Zum letzten Mal in seiner Tätigkeit als Vorsitzender eröffnete Patrick Maier die Hauptversammlung des Tennisclubs Küssaberg, die coronabedingt dieses Mal per Videokonferenz stattfand. Mehr als 28 Mitglieder nahmen an der digitalen Versammlung teil – unter den Online-Besuchern auch Bürgermeister Manfred Weber. Und weil es in dieser Versammlung auch Neuwahlen gab, führte er diese als Wahlleiter, gekonnt wie immer, durch.

In seiner Begrüßung bedauerte Maier, dass diese Versammlung über das Internet stattfinden musste und nicht wie gewohnt im Vereinsheim. Er freute sich aber, dass so viel Mitglieder der Einladung gefolgt seien.

An Vereinstätigkeiten, was Trainings- und Spielmöglichkeiten in der Vergangenheit betraf, konnte durch Corona fast nichts unternommen werden, so dass man sich auf die Sanierung der Duschen konzentrierte und diese auch ausführen konnte. „Ansonsten müssen wir abwarten, wie sich die Corona-Lage weiter entwickelt. Uns sind weiterhin laut Gesetz die Hände gebunden, was Unternehmungen und Training anbelangt.“ Auch die Jubilare wurden nicht vergessen. Bei ihnen bemerkte Maier: „Leider gibt es für die Vereinsjubilare heute Abend keinen Live-Sekt, aber sobald es Corona zulässt, werden wir dieses zu gegebener Zeit , bei schönem Wetter, vor dem Vereinsheim, nachholen“, versprach Maier.

Die Jubilare

Zu den Jubilaren gehören Simone Faller, Egon Hässig und Peter Hoffmann (jeweils 30 Jahre Mitgliedschaft), Walter Heimburger (35 Jahre Mitglied) sowie Manuel Über, der 40 Jahre Mitglied ist und Wolfgang Berndt, der dem Verein schon 45 Jahre angehört. Neun Neuzugänge konnte der Verein verzeichnen, nicht zuletzt auch durch Anwerbung des neuen Trainers Pawel Jachnik.

Die Wahlen

Die Neuwahlen leitete anschließend Bürgermeister Weber. Zum neuen Vorsitzender und damit zum Nachfolger von Patrick Maier wurde Alexander Wittwer gewählt. Neuer Platzwart wurde Markus Hilpert, den Schriftführerposten übernimmt ab sofort Marcel Knobloch und Beisitzerin/Clubhaus ist Brigitte Marder. Die Aufgabe als Sportwart übernimmt zunächst für ein Jahr Sven Kunz und Kassenprüfer sind ab sofort Dominik Guhl und Patrick Maier.

Beim Punkt Anträge und Wünsche hob der neu gewählte Vorsitzende Wittwer die Leistungen seines Vorgängers hervor: „Ich habe zwar keinen Wunsch und keinen Antrag, aber ich möchte nicht vergessen lassen, was du Patrick zusammen mit Dominik Guhl für unseren Verein geleistet hast. Du bist 2004 den TC beigetreten und hattest schnell nach deinem Eintritt einen Beisitzer-Posten. Dann warst du zweiter Vorsitzender und ab 2012 sogar Vorsitzender. Bei deinem Eintritt war Dominik bereits zehn Jahre dabei und ihr zwei habt in den letzten Jahren Enormes für den Verein geschafft.“