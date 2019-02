von Tina Prause

Seit dem Sommer ist Rita Amann aus Küssaberg ehrenamtliche Helferin des ambulanten Hospizdienstes Hochrhein. Nach einem Qualifizierungskurs im vergangenen Jahr war sie eine von insgesamt 14 Frauen, die seitdem Sterbende während ihrer letzten Wochen Zuhause, im Pflegeheim oder im Krankenhaus begleiten. Mit dem Abschluss des Qualifikationskurses und den neuen ehrenamtlichen Betreuerinnen entstand das vierte Einsatzgebiet des Hospizdienstes Klettgau Rheintal.

„Sterben ist die letzte große Lebensleistung“, sagt Dorothea Flaig, eine der drei Koordinatorinnen des Hospizdienstes voller Respekt. Vom Wortstamm her bedeutet das Wort Hospiz „Gastfreundschaft“. Das ist eine optimale Beschreibung der Arbeit des Vereins.

Individuelle Begleitung

In einer Situation, die für die Betroffenen und ihren Angehörigen oft schwierig ist und nicht selten überfordern kann, will der Hospizdienst mit ehrenamtlichen Helfern die letzten Wochen mit etwas Normalität mitzugestalten. Schon während der ersten Kontaktaufnahme wird nachgefragt, worum es genau geht, welche Bedürfnisse und Wünsche an den Hospizdienst gestellt werden. Für jeden Einsatz versuchen, die Koordinatorinnen die richtige Helferin zu finden.

Grundvertrauen muss stimmen

Hierbei achten sie darauf, dass von Anfang an ein Grundvertrauen von beiden Seiten da ist. Die Helferinnen nehmen sich während der Einsätze Zeit, wollen Kraft geben und auf die Wünsche des Sterbenden eingehen. Das kann in Form von Gesprächen sein, lesen oder vielleicht Spazieren gehen. Im Fokus sollen dabei ganz klar die Wünsche des Sterbenden stehen.

Gemeinde unterstützt Arbeit

Rita Amann hatte sich schon länger mit der Aufgabe einer Sterbebegleiterin befasst, bevor sie sich für den Qualifizierungskurs entschieden hat. Durch die Informationsveranstaltungen des Hospizdienstes hat die gelernte Diabetologin sich angesprochen gefühlt.

Die Entscheidung hat sie nicht bereut. „Wir begegnen Menschen auf Augenhöhe“ beschreibt sie ihr Ehrenamt. Soweit möglich, unterstützt die Gemeinde Küssaberg die Arbeit des Hospizdienstes, wie zum Beispiel mit der Mitgliedschaft im Verein oder der Möglichkeit für Informationsveranstaltungen, wie sie im vergangenen Herbst stattgefunden hat.

„Ich war vom großen Interesse der Küssaberger an der Arbeit des Hospizdienstes sehr berührt“ sagte im Anschluss an die gut besuchte Veranstaltung Bürgermeister Manfred Weber. Weitere Pläne, wie beispielsweise den Wunsch des Vereins nach einem stationären Hospiz im Landkreis mit einem Grundstück zu unterstützen, hat die Gemeinde aktuell nicht.