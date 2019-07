von Tina Prause

Wenn Gaukler, Liedermacher und Künstler aller Art klein und groß, jung und alt gleichzeitig verzaubern, ist klar, es ist mal wieder Zeit für das Familien-Open-Air. Bereits zum zehnten Mal fand das beliebte Event, dass in Zusammenarbeit der Evangelischen Kirchengemeinde Küssaberg und Klettgau, sowie dem Verein Natur erleben organisiert wird, an diesem Wochenende in Reckingen statt.

Pepe und Toni brachten jung und alt zum Lachen mit ihrer Show. | Bild: Tina Prause

Viele Fans und Unterstützer ermöglichen seit Beginn die ehrenamtliche Arbeit der Organisatoren und machen damit aus der Veranstaltung etwas ganz besonderes. Trotz nicht so guter Wettervorhersage für den Abend, hatten viele Besucher das Camping-Angebot genutzt und vor der offiziellen Eröffnung durch die Dorfkapelle, ihre Zelte aufgebaut. Schon während des Nachmittags-Programms bestätigten die vielen begeisterten und lachenden Gesichter die Mischung aus bereits bekannten und neuen Künstlern.

Hans Spielmann zog vor allem die kleinen Gäste mit seinen kreativen Kinderliedern in Bann. Bilder: Tina Prause | Bild: Tina Prause

Kinderliedermacher Hans Spielmann animierte die Kleinen zum Mitsingen und Tanzen, während andere sich lieber im extra aufgebauten Badebecken abkühlten. Etwas weiter im Schatten konnte die Jonglage und Einradkunst von Gauklerstochter Maria bestaunt werden. Pepe und Tommy vom Zirkus Balloni verzauberten die Zuschauer mit ihren Tricks und Späßen, während die Riesenseifenblasen von Otto Dacapo von Angebot zu Angebot führen. Sitzgelegenheiten und eine bunte Vielfalt an Kuchen, Gegrilltem und vielem mehr rundeten das Programm zum Wohlfühlen perfekt ab.

Mit selbst gemalten Plakaten wurden die Besucher des Festivals herzlich begrüsst. | Bild: Tina Prause

„Wir sind immer wieder überwältigt, wie viele Kuchen gespendet und mitgebracht werden“, sagte Pfarrerin Andrea Kaiser begeistert. Selbst durch den dann tatsächlich einsetzenden Regen ließen sich die Festival-Besucher die Freude nicht nehmen und nutzten die Gelegenheit, sich gemütlich unter den Pavillons zu unterhalten, während die Kinder mit Stockbrot und Co beschäftigt waren.

Animierte zum Mitmachen: Gauklerstochter Maria führte nicht nur ihre Jonglierkünste vor, sondern band auch das begeisterte Publikum ein. | Bild: Tina Prause

„Ein Regenschauer gehört zu einem Open-Air manchmal dazu“, sagten Pfarrer Thomas O.H. Kaiser und Pfarrerin Andrea Kaiser positiv, während die vorbereiteten Regenponchos verteilt wurden. Fast schon zu schnell begann der letzte Höhepunkt des Abends und die Coverband Super Abba heizte allen Besuchern nochmal richtig ein, bevor das offizielle Programm des Samstags beendet wurde. Für die Übernachtungsgäste des Familien Open-Air gab es am Sonntag Morgen das traditionelle gemeinsame Frühstück. Mit dem anschließenden Gottesdienst wurde die Veranstaltung endgültig für dieses Jahr beendet wurde.