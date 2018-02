Küssaberg Witzig und voller Schwung: Bunter Abend in Reckingen sorgt für gute Laune

Der Bunte Abend in Reckingen sorgt mit vielen Tanz- und Lachnummern für gute Unterhaltung. Die Reckinger Haagseicher glänzen mit ihrer Street-Dancing-Vorführung und Ewin Rogg erntet viel Beifall für seine Bütt.

Unter dem Fasnachtsmotto „Isch doch schön, nit nur für Affen“ fand in Reckingen der Bunte Abend unter einem Zirkuszelt statt. Bis auf den letzten Platz war das Gemeinschaftshaus belegt. Zusammenrücken war angesagt. Den Auftakt machten mit viel Spielfreude und Können, die Guggenmusiker, „die Schnörriplätzer“. Gekonnt heizten die 53 Musiker die Stimmung an. Danach ging es Schlag auf Schlag. Die jüngsten im Bunde, die Reckinger Aerobic Girls vom TV Reckingen, einstudiert von Nicole Ziegler und Julia Binner, zeigten auf der Bühne einen fetzigen Tanz.

Ganz glücklich war Elsbeth Aman in ihrer Büttenrede von einer Tankstelle, als sie dort etwas ganz Besonderes fand, was aus einem „goldenem Mercedes Coupe S-Klasse Baujahr 1976“ von dessen Fahrerin verloren wurde. Gleich anschließend traten „die Suurkrutstampfer“ Susi Rotzinger, Yvonne Baumann, Traudel Mathis, Sabine Karlsch, Miri Gehringer und Tina Marohn Huber als Clowns mit einer wirkungsvollen Tanzdarbietung auf. Das alte Jahr 2017 ließen anschließend „Die Reckinger Schnörri“ (Gustav und Rudi Gersbach, Herbert Mathis, Franz Rogg, Sebastian Würth, Markus und Hubert Gehringer, Michael Löffler, Dennis Schubert und Walter Greinwald) Revue passieren. Alles, was so im Ort passierte, blieb ihnen nicht verborgen und sie berichteten darüber in Reimen.

Musikalisch französisch boten anschließend das Kabarett Karamell (Kathrin Kern, Raphaela Miller, Melanie Schweizer, Melanie Buttle und die Herren Bon – Bon, Winfried Handke und Marek Bartkowiak) ihr Können zum Besten. Für Riesengelächter sorgte dann ein Regisseur mit den Darstellern Tobias und Simon Gehringer, Frank Gersbach und Patrick Schweizer, die in Reckingen einen neuen Bond-Film drehen wollte, mit dem Titel „James Bond-Jagd auf die Reckinger Forelle“. Musikalisch wurden sie vom Kabarett Karamell begleitet. Zum ersten Mal traten die „Reckinger Haagseicher“ (Simon Graf, Felix und Selim Amann, Freddy und Louis Zimmer, Max Baumann, Nino Pfeiffer und Yannick Manz) auf. Sie boten in ihrer Tanzdarbietung auch Street Dancing an und begeisterten so das Publikum.

Den Vogel schoss Edwin Rogg in seiner Büttenrede ab. „Die letzten zwei Monate verbrachte Rogg noch in Neuseeland, hat aber die Reckinger Fasnacht immer im Kopf gehabt.“ So sagte Frank Gersbach Edwin Rogg an. „Bei meinem sozialkritischen Gedicht müsste anschließend das Gemeinschaftshaus in Edwin Rogghaus umbenannt werden.“ Alles in allem bekam Rogg stehende Ovationen für seinen Vortrag, er musste sogar eine Zugabe geben. Die „Reckinger Volldampfnudeln“ (Ronja Schubert, Marion Mathis, Melanie Mutter, Julia Binner, Janina Wohllaib, Nicole Ziegler, Lena Graf, Lauren Karlsch und Debora Zeilfelder) begeisterten in ihren bunten Petticoats die Zuschauer. Den Abschluss bildete die „Reckinger Naturdarmschübling“ (Moritz, Pascal und Jonas Karlsch, David Graf, Ralf Nies, Daniel Mathis, Mario Fesser, Timo Bannholzer und Raphael Bonauer) mit ihrer Version von Schneeflittchen mit den sieben Zwergen. Musikalisch führten Enrico & Rosetta durch das Programm und spielten danach zum Tanz auf. Alles in allem, ein gelungener närrischer Abend.