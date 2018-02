Küssaberg Wiiberfasnacht des Narrenvereins Reckingen strotzt vor Frauenpower

Die Närrinnen des Narrenvereins Reckingens präsentieren ein kreatives und abwechslungsreiches Programm im Zirkuszelt des Reckinger Narrenvereins

Küssaberg (tpr) Einmal im Jahr sind in Küssaberg nur die Frauen gefragt. Am Mittwoch war es wieder soweit, der Narrenverein Reckingen lud zur Wiiberfasnacht. Zwar bereits zum 11. Mal, allerdings zum ersten Mal im neuen Dorfgemeinschaftshaus. Gemeinsam mit den Suurkrutstampfern begrüßte Tina Marohn-Huber die Gäste in der in ein Zirkuszelt verwandelten Halle. Es wimmelte nur so von Clowns, Artisten und ein Hauch des Chinesischen Staatszirkus war auch zu erkennen.

Das vielfältige Programm ließ keinen Zweifel daran, dass es locker mit dem Zirkus-Festival in Monte Carlo mithalten könnte. So informierte Büttenrednerin Elsbeth Amann wie sie an der Tankstelle ihr Glück fand und d'Gusta aus Kadelburg gab den Damen Tipps, wie die Frühlingsgefühle der Männer in Schacht gehalten werden können. Natascha Etspüler reflektierte in der Bütt ihr Praktikum bei Pfarrer Gut, der als einziger Mann an diesem Abend unter den Gästen sein durfte. Für das Quartett "Karamell" war der Auftritt an der Wiiberfasnacht eine Premiere, der mit lautem Applaus honoriert wurde. Ebenfalls ein musikalischer Genuss war die Darbietung des Musikvereins Kadelburg. Abgerundet wurde der Abend mit dem kreativen Tanz-Auftritt der Magic Diamonds und der Volldampfnudeln aus Reckingen, die sich als Candy-Girls präsentierten. Fehlen durften hier natürlich nicht die Vögel der Nacht der Landfrauen Kadelburg. Aber nicht nur kulturell wurden die Frauen aus und um Küssaberg verwöhnt. Die Sektbar mixte, was das Zeug hielt und Getränke wie Tussiglück fanden "meterweise" Abnehmerinnen. Zudem spielte in den Pausen und nach dem offiziellen Programm das Duo Fun Music allerlei Fasnachtsschlager, die nur eine Schlussfolgerung zuließen – ab auf die Tanzfläche!