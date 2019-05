von Yvonne Würth

Die Jahresaufführung des Turnvereins Kadelburg in der Trotte wurde vom begeisterten Publikum mit viel Applaus bedacht. Das Training wird ab September weitergeführt in der neuen Kindersportschule KiSS Küssaberg. Vier Übungsleiterinnen beenden dann ihr Engagement; Sportlehrerin Hannah Scheuble übernimmt die Anleitung der Kinder. Mit dieser Jahresaufführung wurden die Leistungen der Übungsleiterinnen mit ihren Schützlingen ein letztes Mal gewürdigt.

TV-Vorsitzende Mainell Asprion führte durch das Programm und ging mit gutem Beispiel voran: Ihre Frauengruppe „Fit und Fun“ führte einen Tanz zum Lied „Katchi“ von Ofenbach vs. Nick Waterhouse vor. In ausgestellten Röcken machten alle „Ladys in black and white“ eine gute Figur.

Die „Fit und fun“ Frauengruppe mit ihrer Gruppenleiterin und der Vorsitzenden des Turnvereins Kadelburg, Mainell Asprion (Zweite von links) machten als „Ladys in black an white“ eine gute Figur. Bild: Yvonne Würth

Die Grundschulmädchen von Hannah Schäuble zeigten zur Musik „Deep Water“, wie man kindgerecht an Geräten turnt. Die neue Gruppe „Fit für‘s Boxen“ stellte sich im atemberaubendem Tempo vor mit Aufwärmübungen und Seilziehen. Robin und Thomas Gruhl freuen sich über weitere Jungen und Mädchen ab zehn Jahren, die mitmachen möchten. Als Cheerleaderinnen ließ Gruppenleiterin Katja Gramann die Grundschulmädchen vortanzen.

Beeindruckende Akrobatik

Nach einer Umbaupause zeigten die Grundschuljungen zum Lied „Lichter der Stadt“ von Unheilig, wie es auf einer Baustelle aussehen kann. Die Gruppenleiterinnen Bettina Hässig und Sandra Eichin wissen, wie gerade Jungen zum Turnen motiviert werden können. Beeindruckende Akrobatik führten die Mädchen ab Klasse fünf auf. Sie werden trainiert von Christine Müller und Sarah Kramer.

Dass auch Männer gerne fit bleiben, führte die Gruppe von Ulrich Hässig eindrucksvoll zu den Rock‘n‘Roll-Klängen von „Jailhouse Rock“ vor, einstudiert von Marianne Wehrle. Den Abschluss machte die Eltern-Kind-Gruppe mit Hannah Schäuble und dem Tanz zum Lied „Das ist grade, das ist schief.“ Der Dank von Mainell Asprion ging an die Gruppenleiter, an die Helfer hinter Bühne und Theke und den „Frauen 60+“ für das Kuchenbüffet.