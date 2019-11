von Tina Prause

Es ist eine der festen Institutionen in Küssaberg. Jedes Jahr im November findet im Inselpavillon in Rheinheim der beliebte Seniorennachmittag statt. Vergangenen Donnerstag war es wieder soweit und in ebenfalls unveränderter Form waren alle Sitzplätze belegt. Birgit Ebi, Leiterin des Bürgerservice der Gemeindeverwaltung Küssaberg, organisiert den beliebten Nachmittag seit Jahren zusammen mit der Bürgergemeinschaft Küssaberg. „Die gemeinsame Zeit ist für alle etwas Besonders“, sagte Ebi und fasste dann kurz einige Randpunkte der Organisation zusammen.

„Alle Senioren ab 75 Jahren werden eingeladen sowie das Erzählcafé und die Teilnehmer des Pflegedienstes Sankt Martin in Kadelburg. Die Veranstaltung ist gratis. Wir organisieren immer einen großen Bus für den Transport, es fährt der Bus der Bürgergemeinschaft und ein weiterer Bus der Verwaltung.“ Nachdem in diesem Jahr den Gästen die Arbeit des Erzählcafés in Dangstetten vorgestellt wurde, verzauberte eine Gruppe des Kindergartens Sonnenkäfer aus Dangstetten mit einem herbstlichen Beitrag. Lieder wie „Hurra, hurra, der Herbst ist da“ animierten die Besucher zu einem gebührenden Applaus für die stolzen Kinder. Nicht wenige hatten ihre Oma oder ihren Opa im Publikum sitzen.

Die Bürgergemeinschaft selbst informierte an diesem Nachmittag über eine kleine organisatorische Änderung. Ab dem kommenden Jahr werden die beliebten Ausflüge und Reisen von Angelika Bährle organisiert. Sie löst damit das bisherige Team, bestehend aus Ute Deck und Dirk Kremer ab. Um eine gute Übersicht zu bekommen, was sich die Teilnehmer wünschen, wurde eine Umfrage ausgeteilt, die bei der Planung für das kommende Jahr helfen soll. Das Ergebnis zeigte klar, dass die potenziellen Teilnehmer sich Ganztagesfahrten in die Schweiz wünschen würden.

Die Umfrage Die von der Bürgerinitiative angebotene Umfrage zu Reisen kann auch hier ausgefüllt werden. Dort können die drei Fragen schnell beantwortet werden. Bei der Umfrage geht es zum einen um die Dauer der Reisen, Reiseziele und, falls es eine mehrtägige Reise ist, wie die Unterbringung gewünscht ist. Kontakt: Angelika Bährle, Telefon 07741/14 62.

Ebenfalls für interessant befunden wurden Ausflüge zu Naturgärten und Landesgartenschauen sowie der Besuch zur Oberkrainer Weihnacht und Fahrten nach Höchenschwand. Fast kein Bedarf ist laut den Ergebnissen der Umfrage für mehrtägige Fahrten vorhanden.

Ein Glanzlicht im Programm an diesem Nachmittag war der Line Dance-Auftritt, der viele Füße im Takt mitwippen ließ. Während all dieser Programmpunkte sorgten die Landfrauen Dangstetten mit süßen und herzhaften Speisen, kalten und warmen Getränken für die Bewirtung. In bester Schunkel-Stimmung wurde im Anschluss an das offizielle Programm der Nachmittag weiter in vollen Zügen genossen, bevor die organisierten Busse die vielen Besucher wieder nach Hause brachten.