von Tina Prause

Anfang Dezember konnte sich die evangelische Kirchengemeinde Kadelburg über das zehnjährige Bestehen des Kinderbistros im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Kadelburg freuen. Jeden Dienstag kochen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für mittlerweile gut 50 Kinder und oft einige weitere Besucher, ein leckeres Mittagessen. „Ohne unsere Helfer wäre das Programm gar nicht möglich“, resümiert Pfarrerin Andrea Kaiser dankbar.

Gemeinsames Tischgebet

Aufgeteilt in drei Gruppen, teilen sich die routinierten Kochteams die Dienstage untereinander auf. Gegen 9 Uhr morgens beginnt der Dienstag mit dem Erledigen der Einkäufe und den Essensvorbereitungen. Bereits um 12 Uhr kommen die ersten Besucher. Dazu gehören beispielsweise die Kinder des Waldkindergartens mit den Erzieherinnen, Grundschulkinder und manchmal auch ein paar Senioren.

Für die Kinder ist es immer ein spannender Moment, was es zu Essen gibt. | Bild: Tina Prause

Gegen 13 Uhr wird die Essenszeit mit einem gemeinsamen Tischgebet eröffnet und erst dann verrät Küchenteam, was viele schon vorab versucht haben, zu „erschnuppern“: Was gibt es heute zu essen. Schnell sieht man an dieser Stelle jede Woche wieder in zufriedene Gesichter, die sich dann geordnet anstellen, um ihre Teller zu füllen. Zu dem Faktor der guten Hausmannskost kommt noch hinzu, dass es gemeinsam einfach immer besser schmeckt. Mit diesem Grundgedanken hat vor zehn Jahren auch alles angefangen.

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums wurden die Menschen gefeiert, die das wöchentliche Event erst ermöglichen. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer wurden einen Abend lang kulinarisch verwöhnt und genossen die gemeinsame Zeit. | Bild: Tina Prause

Zusätzlich ermöglichte die evangelische Kirchengemeinde zu einer Zeit, in der die Kinderbetreuung noch lange nicht so komfortabel war wie sie es heute ist, einmal pro Woche eine optimale Betreuung der Kinder bis 15 Uhr. Trotz des mittlerweile massiv gewachsenen Angebots in Küssaberg durch die Ganztages-Grundschule und Kindergärten, ist das Kinderbistro eine feste Institution, welches sich niemand mehr wegdenken mag.

Überraschung für Ehrenamtliche

Bei all dem Engagement, dass die ehrenamtlichen Küchenteams jede Woche auf ein Neues in die Zubereitung des Essens stecken, ist es nicht verwunderlich, dass man sich gerade für sie anlässlich des zehnjährigen Bestehens eine Überraschung hat einfallen lassen. Die Erzieherinnen des Waldkindergartens sowie ein paar weitere Helfer beschlossen, als Dankeschön einen weihnachtlichen Abend zu gestalten, an dem „dann mal die Ehrenamtlichen selbst bekocht werden“ beschreibt Pfarrerin Andrea Kaiser die Wertschätzung der besonderen Art.

Ehrenamtliche Helfer Neben dem Kochteam, gibt es noch weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die jeden Dienstag die Kinder rund um das Essen betreuen. Es wird gemeinsam gespielt oder bei den Hausaufgaben geholfen, bis um 15 Uhr die Kinder abgeholt werden. Wer gerne Teil des ehrenamtlichen Teams werden möchte und sich vorstellen kann, im Kochteam oder im Betreuungsteam mitzumachen, ist herzlichst willkommen.

Kinder und Erwachsene, die das Bistro besuchen wollen, sollten sich vorab über das Pfarrbüro anmelden, damit die Portionen besser geplant werden können (Telefon 07741/36 13 oder per Mail (Bergkirche@web.de). Die Teilnahme kostet pro Person inklusive des Essens 3,50 Euro, welche vor Ort zu bezahlen sind.

Die Helferinnen und Helfer selbst, wurden vorab bewusst nur über das Nötigste informiert. Selbst das Menü wurde, ähnlich wie es jeden Dienstag der Fall ist, erst bei dem Servieren verraten. Mit Flädlesuppe, Nüssli-Salat, Rouladen mit Rotkohl, Spätzle und Klößen, sowie Dessert verbrachten alle gemeinsam einen schönen Abend, der sicher lange in Erinnerung bleiben wird.