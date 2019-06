von Stefan Kurczynski

Zum 33. Dorffest in Reckingen hatte der Förderverein des Narrenvereines Reckingen am vergangen Sonntag geladen. Ein ausgewogenes Programm, gutes Essen und sehr schönes Wetter luden zum Verweilen ein. Das Dorfzentrum in Reckingen bildete wieder eine wunderschöne Kulisse für die Veranstaltung, wo der Musikverein Rheinheim um 11. Uhr mit dem Frühschoppenkonzert das Fest eröffnete.

Großes Interesse bei der Vorstellung der Oldi-Traktoren. | Bild: Stefan Kurczynski

Mit einem bekannt bunten Potpourri begrüßte der Musikverein die Gäste. Bei der Begrüßung des Vorsitzenden des Fördervereins und des Narrenvereins Reckingen, Frank Gerspacher, sprach dieser: „Wir freuen uns außerordentlich, sie in diesem Jubiläumsjahr auch hier am 33. Reckinger Dorffest begrüßen zu dürfen. 50 Jahre Reckinger Narren, 40 Jahre Guggenmusik Schnörriplätzer und 20 Jahre Maskengruppe Schnörriplätzer – und nun auch schon 33 Jahre Dorffest: Wenn das kein Grund zum Feiern ist.“ Mit einem „bayrischen Frühschoppen“ mit Weizenbier, Weißwurst und Brezel begannen die ersten Besucher den Tag.

Wie immer gut besucht, das Reckinger Dorffest. | Bild: Stefan Kurczynski

Kartoffelwaffeln waren wie auch im letzten Jahr, auf ihren speziell angefertigten Waffelöfen aus alten Autofelgen der Renner.

Die Mannschaft war zuständig für die herrlichen Kartoffelwaffeln. | Bild: Stefan Kurczynski

Wie beim letzten Fest gab es wieder Most für die Erwachsenen und für die Kleinen ein Eis zur Begrüßung. Den Nachmittag gestalteten die „Original Kadelburger“ mit zünftiger Musik und guter Laune. Neben Fahrten mit dem Dorfzügle, Kinderschminken & einer Spielwiese konnten sich die Gäste gleich beim Eingang zum Dorfzentrum eine Ausstellung des Oldi-Traktorenclub Küssaberg ansehen und bewundern.

Die Original Kadelburger mit flotter und fetziger Musik. | Bild: Stefan Kurczynski

Dessen Vorsitzender Thomas Schuster beschrieb beim Vorbeifahren der Fahrzeuge jedes einzelne mit Alter und Baureihe, Besonderheiten und deren Besitzer. Einer der besonderen Höhepunkte aber waren die „Aerobic-Girls“ vom TV Reckingen mit einer gekonnt vorgeführten Showeinlage.

Die Aerobic-Girls vom TV Reckingen mit einer gekonnt vorgeführten großartigen Showeinlage. | Bild: Stefan Kurczynski

Einhellige Meinung der Gäste: „Der Herrgott muss ein Küssaberger sein und hat es im Besonderen mit Reckingen gut gemeint.“