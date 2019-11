von Tina Prause

In dieser Woche war es kaum zu übersehen. Die ersten Fenster erstrahlten dank weihnachtlicher Dekorationen und an vielen öffentlichen Plätzen zaubern jetzt aufgestellte Weihnachtsbäume dank Lichterketten ein stimmungsvolles Leuchten auf Plätze und Straßen. Am kommenden Wochenende ist der Erste Advent und alles soll parat sein für die besinnliche Jahreszeit. Wie in den Jahren zuvor, wird in Küssabergs Ortschaften Kadelburg und Rheinheim die Aktion „Adventsfenster“ stattfinden. Sie soll Bürgern die Möglichkeit bieten, spontan einen geselligen Abend zu erleben.

Katharina Kappler organisiert seit drei Jahren zusammen mit Marcel Knobloch die Adventsfenster in Rheinheim. „Für mich sind weihnachtlich dekorierte Häuser und Gärten einfach Kindheit. Wenn man dann noch die Möglichkeit schafft, sich nett unterhalten zu können und nette Leute kennenzulernen, ist das eine perfekte Kombination für einen netten Abend in der Vorweihnachtszeit“, sagt sie auf die Frage nach ihrer Motivation.

Freie Termine Interessierte können sich auch noch kurzfristig bei den Organisatoren melden. Katharina Kappler (kakappler@googlemail.com) und Marcel Knobloch (marcel.knobloch@gmx.de) sind per E-Mail zu erreichen. Folgende Adventsfenster-Termine sind frei: Sonntag bis Samstag, 1. bis 7., von Montag bis Donnerstag, 9. bis 12. und von Montag bis Donnerstag, 16. bis 19. Dezember.

Bereits am Samstag, 30. November, um 19 Uhr ist die Eröffnungsveranstaltung in Rheinheim. Im Kreisel im Wasenweg wird wieder ein Zelt aufgebaut und weihnachtlich geschmückt sein. Weihnachtsliederklassiker sorgen zusätzlich für die entsprechende Stimmung. Neben Glühwein und Kinderpunsch werden Waffeln und Bratwürste die Besucher wärmen. Jeder, der Zeit und Lust hat, ist willkommen „einfach mal vorbeizukommen“ und einen stressfreien Abend zu genießen. Zwar sind die Termine an den Adventswochenenden fast schon alle vergeben, doch für die Wochentage hat sich bisher noch niemand gemeldet, um ein Adventsfenster zu gestalten.

Die Organisatoren Katharina Kappler und Marcel Knobloch würden sich sehr freuen, wenn sich auf diesem Weg noch der oder die eine oder andere Freiwillige findet und spontan ein Adventsfenster übernehmen möchte. „Es ist einfach eine schöne, festliche Aktion in der kalten Jahreszeit, damit Leute aus den eigenen vier Wänden raus kommen, sich treffen und neue Kontakte entstehen können“, sagt Marcel Knobloch motivierend und fügt noch hinzu, dass es „zudem noch leckere Häppchen und Glühwein“ gibt.

Wer Samstag, 30. November, ab 19 Uhr noch nichts vorhat, kann im Wasenweg vorbeischlendern und sich in entsprechender Stimmung einen der freien Termine aussuchen, um selbst noch ein Adventsfenster zu gestalten.