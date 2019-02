von Tina Prause

Wirklich ruhig geworden ist es für Paul Stoll nach seinem Amtsende als Bürgermeister 1997 nicht. Der gebürtige Küssaberger hat seine damals neugewonnene Freizeit genutzt, um sich noch mehr ehrenamtlich in der Gemeinde zu engagieren.

Jugendarbeit liegt ihm am Herzen

Kurz vor dem Beginn seiner Rente gründete er noch den Trägerverein für offene Jugendarbeit, heute bekannt unter "Boje". Die Jugendarbeit lag und liegt dem ehemaligen Bürgermeister besonders am Herz. Ein weiteres Beispiel dafür ist die ebenfalls von ihm ins Leben gerufene Sport- und Kulturstiftung.

Anlässlich seines sechszigsten Geburtstages hatte Paul Stoll Spenden gesammelt und diese in Form einer Stiftung angelegt. Von den Zinserträgen sollen kulturelle oder sportliche Projekte unterstützt werden. Leider damals nicht vorhersehbar, sind heutzutage diese Zinserträge minimal, sodass die aktuell etwa 830 Euro jährlich um gerade einmal zwei Euro wachsen. „Da kann man leider nichts machen“, bedauert Paul Stoll diese Entwicklung, würde sich dennoch freuen, wenn sich wieder mal ein passendes Projekt finden würde, dass „ein wenig“ unterstützt werden kann.

Aktiv in unzähligen Bereichen

Neben Mitgliedschaften in fast allen Küssaberger Vereinen, gründete Paul Stoll 2000 den Ökumenischen Männerkreis und leitete diesen auch bis 2014. Er ist im Vorstand des Katholischen Männerwerks der Erzdiözese Freiburg und war zudem bis 2017 im Aufsichtsrat der Caritaswerkstätten Hochrhein.

Der nach wie vor politisch sehr interessierte Paul Stoll liest täglich die Zeitung. „Für ein Buch reicht die Zeit momentan leider nicht mehr“, bedauert er. Auf einen engen Kontakt zu Küssabergs Bürgerinnen und Bürgern legt der Alt-Bürgermeister nach wie vor viel wert und so ist es nicht verwunderlich, dass er auf fast jeder Versammlung anzutreffen ist.

Kritisches Denken gefragt

Nach wie vor politisch sehr interessiert, fragt der heute 82-jährige Paul Stoll auch gerne mal kritisch nach. „Ich schätze offene Gespräche und Begegnungen mit Menschen sehr“, beschreibt sich der gebürtige Küssaberger selbst. Mit vielen finanziellen Spenden für gemeinnützige Projekte innerhalb der Gemeinde unterstützt er das Leben in Küssaberg. Um für all die Aufgaben fit zu bleiben, betreibt Paul Stoll Sport und gönnt sich auch mal ein paar ruhige Minuten.

Davon soll es zukünftig mehr geben. Der 82-Jährige will kürzer treten und mehr und mehr seine ehrenamtlichen Ämter abgeben. Was nicht bedeutet, dass es ruhig werden wird um Paul Stoll. „Ich würde gerne mit Kindern lesen – das würde mir Freude bereiten“ sagt er. Politisch wünscht er sich für die anstehende Kommunalwahl weitere Frauen im Gemeinderat, die gerne „positiv kritisch“ sein dürfen. Denn so sei auch nach wie vor seine Grundhaltung.

