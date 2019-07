von sk

Eine unachtsam geöffnete Autotür soll am Montagmorgen eine Fahrradfahrerin in der Ortsdurchfahrt von Küssaberg-Kadelburg zu Fall gebracht haben. Gegen 7 Uhr hatte in der Oberdorfstraße in Höhe einer Bäckerei ein 63 Jahre alter Autofahrer angehalten. So schildert die Polizei den Unfallhergang: Der Mann stellte seinen Audi halb auf dem Gehweg, halb auf dem dortigen Parkplatz ab. Als der Fahrer die Türe öffnete, touchierte er eine gerade vorbeifahrende Fahrradfahrerin. Die 51-jährige Frau kam deshalb zu Fall und verletzte sich leicht. Die Fahrzeuge blieben unbeschädigt. Das Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen, Kontakt 07751/8963-0, sucht nach Zeugen, da durch die Aussagen der Beteiligten nicht klar ist, wo genau die Radfahrerin fuhr.