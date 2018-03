Küssaberg Verein Natur erleben: Vielseitiges Programm für Familien kommt an

Der Verein Natur erleben blickt auf ein buntes Angebot zurück. Das Zelt-Wochenende sowie das Open-Air ist bereits in Planung.

Ursprünglich gegründet wurde der Verein Natur erleben Küssaberg vor rund 14 Jahren zur Unterstützung der Gründung des Waldkindergartens in Küssaberg. Auch Angebote im Bereich Naturpädagogik sollten abgedeckt werden.

Mittlerweile hat der Verein sich über die Grenzen Küssabergs hinaus etabliert und kann stolz auf seine Erfolgsgeschichte schauen. Viele kennen den Verein durch das jährlich stattfindende Familien-Open-Air. Gemeinsam mit den evangelischen Kirchengemeinden Klettgau und Küssaberg ist Natur erleben Küssaberg Veranstalter des Events.

Anlässlich der Hauptversammlung informierte der Vorsitzende Dirk Haberstock über das vergangene Vereinsjahr. Die seit einigen Jahren bestehenden Naturmäuse, ein Betreuungsangebot für ein- bis dreijährige Kinder erfreuen sich nach wie vor großer Nachfrage. Auch der Waldkindergarten ist sehr beliebt.

Das vielseitige Jahresprogramm lockte nicht nur die Mitglieder an. Offen für jedermann zu sein, ist den Mitgliedern wichtig. Beliebte Angebote wie das Familienwochenende oder das Naturabenteuer für Kinder ab zehn Jahren konnten wieder stattfinden und haben allen Teilnehmern viel Spaß gemacht. Ein besonderer Höhepunkt im vergangenen Jahr war die Veranstaltung „ArduSmartPilot – Technik begreifen“.

Hier war technisches Geschick gefragt. Ein Spielzeug-Wurfgleiter sollte zu einem ferngesteuerten Flugzeug umgebaut werden, welches dann mit einem Smartphone gesteuert werden kann. Väter und Kinder hatten beim Löten und Bauen viel Spaß und konnten die ersten Flugversuche gemeinsam starten. Nach dem Kassenbericht und der folgenden Entlastung des Vorstandes wurde das Jahresprogramm 2018 vorgestellt, welches auch wieder auf der Homepage nachzulesen ist.

Zwei erfolgreiche Aktionen haben bereits stattgefunden. Wie in jedem Jahr steht im März die Frosch-Rettung auf dem Programm. Schutzzäune werden gemeinsam aufgestellt und in den Morgenstunden abgesammelt.

Zudem hat sich der Verein an der Organisation und Mithilfe der Dörferputzede in Küssaberg beteiligt. Weiter ist ein Nachmittag auf dem Bauernhof mit anschließenden Scheunenkino geplant für Kinder ab sechs Jahren.

Das Familien-Zelt-Wochenende in Öttiswald ist auch bereits in Planung, genauso wie das Familien-Open-Air am 28. und 29. Juli. Die ehrenamtlichen Organisatoren sind bereits voll am Planen und freuen sich über die vollen Teilnehmerlisten.