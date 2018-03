Küssaberg Verein Gartenfreunde Küssaberg regelt seinen Vorstand neu

Die Gartenfreunde Küssaberg haben nach langem Ringen wieder einen kompletten Vorstand. Nachdem es immer schwieriger wurde, Freiwillige für die Besetzung des Vorstands zu motivieren, wurde nun die Satzung geändert, do dass nur noch ein Gesamt-Vorstand für die verschiedenen Bereiche benötigt wird.

Es scheint so, als gehören die schwierigen Zeiten des Vereins Gartenfreunde jetzt der Vergangenheit an. Bestens vorbereitet ging der Vorstand in die 37. Hauptversammlung. In den vergangenen Jahren konnten trotz persönlichem Aufruf von Bürgermeister Manfred Weber keine Freiwilligen für neu zu besetzende Vorstandspositionen, jeweils für die Hausgärten und Schrebergärten, gefunden werden.

Die Zeit seit der letzten Sitzung haben das bisherige Vorstandsteam Hansjörg König und Doris Klubert genutzt, um ein zukunftstaugliches Konzept auf die Beine zu stellen. Mit viel Unterstützung von Christine Küpfer, Rechtsanwältin und der Küssaberger Verwaltung wurde die Satzung so umgeschrieben, dass mit der Zustimmung der Mitglieder nur noch ein Gesamt-Vorstand benötigt wird.

Christine Küpfer erläuterte die Satzungsänderungen und damit verbundenen Möglichkeiten. Die Bereiche Schrebergarten und Hausgarten sollen zukünftig als Abteilung geführt werden und nicht wie bisher mit jeweils eigenem Vorstand. Ein möglicher Ausbau der Abteilungen, wie zum Beispiel Orchideenzüchter oder andere Spezialgebiete wäre ebenfalls möglich. Einstimmig waren die Mitglieder für die neue Satzung. Auch die Wahl des neuen Vorstands verlief in diesem Jahr problemlos. Weiterhin ist Hansjörg König erster Vorstand der Gartenfreunde. Doris Klubert, bisher stellvertretende Vorsitzende wollte aufgrund anderer ehrenamtlicher Tätigkeiten nicht mehr kandidieren und wurde von Josip Mikulic abgelöst. Christian Fulde ist der neue Schriftführer und Norbert Binninger übernimmt das Amt des Kassierers. Das neue Amt des Beisitzers Schrebergärten wird von Liselotte Baldinger und Tanja Fischer betreut. Zur Freude aller bleibt Doris Klubert noch für ein Jahr dem Vorstand erhalten als Beisitzer Hausgarten. Mit Brigitte Baumgartner und Walter Berthold als Kassenprüfer, sowie Sergei Esemcik als Gartenwart ist das neue Team komplett.

Bestens gelaunt über den guten Ausgang der Wahlen informierte Hansjörg König mit seinem neuen Vorstandskollegen Josip Mikulic noch über die nächsten Termine. Am 21. April findet die Pflanzenbörse statt und auch am Fez-Programm wird sich der Verein wieder beteiligen. Abschließend bedankte sich Doris Klubert bei der Unterstützung der Verwaltung während der letzten Monate „das ist eine ganz tolle Sache. So eine Gemeinde hat nicht jeder hinter sich“.