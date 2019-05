Bechtersbohl Straßenbauarbeiten in Bechtersbohl liegen im Zeitplan

Die Straßensanierungen in Bechtersbohl in den Straßenzügen in der Rebhangstraße und „Im Gut“ kommen laut der ausführenden Tiefbaufirma Schleith zügig voran. Für die ansässige Firma Keller Elektronik stellten die Arbeiten aber auch eine Herausforderung dar.