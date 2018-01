Küssaberg Überholversuch endet in Leitplanke

Eine Verletzte und Blechschaden in Höhe von mehreren tausend Euro sind laut Polizeiangaben die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend auf der L 161 ereignet hat.

Wie die Polizei am Montag angibt, wollte eine 19-jährige Opel-Fahrerin gegen 19 Uhr auf der Landstraße von Rheinheim in Richtung Reckingen ein Auto überholen. Sie brach den Überholvorgang wegen Gegenverkehrs jedoch ab. Dabei geriet ihr Pkw ins Schleudern und prallte in die Leitplanke. Andere Verkehrsteilnehmer wurden in den Unfall nicht involviert. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.