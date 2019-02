von Tina Prause

Herr Weber, in der Einwohnerversammlung kam deutlich hervor, dass sich die Bürgerinnen und Bürger für die neue Ortsmitte und die damit verbundenen Planungen für ein eventuelles Ärztehaus interessieren. Vonseiten der Verwaltung hieß es, wenn der Lidl umgezogen ist, können wir an die neue Ortsmitte gehen. Ist denn bisher etwas passiert?

An dieser Aufgabe arbeiten wir schon seit rund fünf Jahren. Das waren eben nicht nur die Umsiedlung des Discounters und der neue Kreisverkehr, sondern auch mehrere Kanalbaumaßnahmen, gerade für diesen älteren Ortsbereich. Und im Hintergrund liefen auch nicht nur Gespräche mit Lidl und zahlreichen Behörden, sondern natürlich ebenfalls mit Edeka. Dass da viele Probleme zu lösen sind und unzählige Interessen geltend gemacht werden, kann sicherlich jeder bestätigen, der schon einmal so ein Großprojekt im Bestand in Angriff genommen hat. Derzeit sind wir in Gesprächen mit den von einem Vorhaben direkt betroffenen Grundstückseigentümern. Die nächste Gesprächsrunde mit weiteren Anliegern ist aber bereits terminiert und soll schließlich in einer eigenen Einwohnerversammlung noch im März 2019 in Kadelburg münden.

Woran denken Sie, wenn Sie von einer neuen Ortsmitte sprechen?

Wir brauchen weiterhin ein Geschäftshaus für einen Vollsortimenter, Räume für weitere Einzelhandelsgeschäfte, unbedingt ein Tageskaffee oder einen Gastronomen, endlich einen Begegnungsplatz, Möglichkeiten für Freiberufler und Selbstständige und in der Ortsmitte soll schließlich auch gewohnt werden. Ein ganz persönliches Anliegen ist mir auch die Verbesserung der Verkehrssicherheit bei der dortigen Bushaltestelle. Das ist bei zurückliegenden Planungen leider sehr vernachlässigt worden.

Gibt es auch Pläne für ein Ärztehaus?

Ich habe immer betont, dass ich eine Unterbringung von Arzträumen nur in der neuen Ortsmitte für den richtigen und auch nachhaltigen Weg für unsere Gemeinde halte. Leider werden die Ärzte in Deutschland bekanntlich nicht mehr, und gegenseitiges Abwerben bringt der Bevölkerung herzlich wenig. Schon lange fordern wir Kommunen deshalb eine Lockerung beim Numerus Clausus. Doch unsere Forderungen verhallen bislang noch weitgehend. Die Probleme der großen Politik werden wieder einmal nach unten auf die Gemeinden verlagert.

Weshalb hängt Küssaberg gerade bei diesem Thema hinter anderen Gemeinden zurück?

Küssaberg hatte hierfür im Gegensatz zu anderen noch nie nachhaltige Grundstückspolitik im Ortsteil Kadelburg betrieben. Damit habe ich nach meiner Wahl bekanntlich angefangen und seither ist es dem Gemeinderat und mir gelungen, das große Grundstücks­areal für Wohnen im Alter den derzeitigen Edeka und nun aktuell auch das Grundstück Lidl-alt zu erwerben. Keine leichten Aufgaben, nehmen Sie mir das ab. Und jetzt braucht es eben auch die notwendige Zeit, bis sich daraus etwas Vernünftiges entwickeln lässt. Unsere Gemeinde besteht jetzt seit 45 Jahren, nicht ganz – sechs Jahre trage ich davon mit dem Gemeinderat die Verantwortung. Da muss man schon ein Stück weit realistisch bleiben, zumal wir in diesem Zeitraum bekanntlich ganz enorme weitere Probleme zu lösen hatten, die ich keiner Kommune in dieser geballten Form wünsche.

Wie wird es jetzt weitergehen?

Sollten unsere Ideen und Vorstellungen zur Einwohnerversammlung im März 2019 von der Bevölkerung positiv aufgenommen werden, schließt sich ein ordnungsgemäßes Bebauungsplanverfahren an. Sofern dann Einsprüche ausbleiben, könnten wir im optimistischen Fall schon 2020 in die konkrete Projektplanung einsteigen und dann 2021 in die Realisierungsphase. Sicherlich ein ambitionierter Zeitplan für ein Großprojekt, wie wir es in Küssaberg noch nie hatten. Was wir dagegen aber schon angehen können, ist der Abbruch des jetzigen Lidl-Gebäudes. Da wollen wir schon in den kommenden Monaten ran.

Bürgermeister Manfred Weber informierte während der Einwohnerversammlung über Projekte in Küssaberg. Die ausführlichen Informationen zur neuen Mitte in Kadelburg sollen im Rahmen einer Bürgerversammlung im April folgen. | Bild: Tina Prause