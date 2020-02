von Stefan Kurczynski

Der Turnverein Dangstetten kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Nicht nur, dass der neue Sportbetrieb großen Anklang fand, auch die Mitgliederzahl stieg erneut an. So werden jetzt 156 Erwachsene (Vorjahr 146), 117 Kinder (Vorjahr 113) gezählt. Das hat der Verein auch den sehr engagierten Übungsleitern zu verdanken.

Mitglieder engagieren sich im Dorf

Was natürlich auch zum Bekanntheitsgrad des Vereins beisteuerte, ist die Bereitschaft der Vereinsmitglieder, bei Veranstaltungen im Ort zu helfen. So sind sie immer dabei, wenn es im Juni heißt „Das Dorffest steht an, könnt ihr helfen?“ Oder sie sind beim alljährlichen Herbstmarkt dabei oder bedienen die Kaffeestube auf dem Marktplatz. Brigitte Mayer: „Ich finde es auch toll, was wir für Männer im Verein haben. Sie können nachts bis drei Uhr morgens beim Fest arbeiten und sind dann aber am nächsten morgen schon bereit beim nächsten Event, was auswärts stattfand, zu helfen.“ Der Walking-Treff findet das ganze Jahr über immer sonntags statt und hat 18 bis 20 Teilnehmer.

Küssaberg Küssaberg wird mobiler: Carsharing-Initiative will Nachhaltigkeit in den Vordergrund rücken Das könnte Sie auch interessieren

Auch die Fitness-Kurse stoßen auf gute Resonanz, so zum Beispiel das FunTone mit Silke oder die Faszien-Fitness mit John. Stolz ist der Verein auf die Showtanzgruppe Magic Diamonds. Die Gruppe wurde 2012 gegründet und hat über 100 Auftritte absolviert. Nachdem alle Übungsleiter ihren Jahresbericht vorgestellt hatten, konnte Bürgermeister Manfred Weber die Entlastung des Vorstands beantragen, die gewährt wurde. Bei den Wahlen hatte Weber eine einfache Aufgabe: alle Posten wurden an die bisherigen Inhaber vergeben; einzig eine Beisitzerin wurde neu gewählt. Bestätigt wurden Brigitte Mayer (Vorsitzende Öffentlichkeit), Luzia von Roth (Vorsitzende Sportlicher Bereich), Sabine Rottenkolber (Schriftführerin), Bettina Fritsch (Kassenprüferin), Günter Haberstock (Gerätewart), Birgit Frey (Wanderwartin und Fitnessgruppe), Rainer Illmann (Männergruppe), Christel Gehringer (Walking Gruppe), Siglinde Mayer (Beisitzerin Frauen I) und Lilo Hilpert (Beisitzerin Jedermänner); neu ist Gabriele Stäheli (Beisitzerin Frauen II). Vorgängerin Ingrid Bauder wurde verabschiedet.