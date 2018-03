Küssaberg Trotz der Bedenken von Anwohnern darf die Landwirtsfamilie Würtenberger ihren Hofladen erweitern

Die Landwirtsfamilie Würtenberger in Küßnach baut ihr Angebot aus. Sie erweitert ihren Hofladen und ihren Schlachtraum. Der Gemeinderat stimmte trotz Bedenken von Anwohnern den Plänen zu.

Rund ein Jahr ist es her, dass der Gemeinderat sich mit der geplanten Erweiterung des Hofladens sowie des Schlachtraums der Familie Würtenberger in Küßnach befasste. Damals hatten sich einige Nachbarn in der Frageviertelstunde der öffentlichen Gemeinderatssitzung gegen die Pläne des landwirtschaftlichen Betriebs ausgesprochen. Zu groß waren die Bedenken bezüglich der damit steigenden Verkehrsbelastung, Geruchsbelästigung durch mehr Nutztiere vor Ort und der mit der täglichen Arbeit verbundene Lärm. Schon heute ist für manche Anwohner die Schmerzgrenze erreicht. „Die Arbeit von landwirtschaftlichen Betrieben hat sich verändert“, erläuterte nun in der jüngsten öffentlichen Sitzung Bürgermeister Manfred Weber die Thematik. Er verstehe beide Seiten: „Familien müssen davon leben können, dagegen steht die ländliche Ruhe.“ Nach einer Diskussion stimmte der Gemeinderat mehrheitlich für die Pläne.

Durch die Talsituation in Küßnach ist gerade die nach oben steigende Geräuschkulisse schwierig für die Betroffenen. Für die Familie Würtenberger sei die Erweiterung notwendig, da unter anderem der bisherige Verkaufsraum – vor allem samstags – nicht mehr für die bestehenden Kunden ausreiche. Oft müssten diese vor der Tür warten, da der Verkaufsraum bereits überfüllt sei. Auch soll der Hof nachhaltig für die nächste Generation aufgestellt werden, sodass die bereits im Familienunternehmen tätigen Söhne mit ihren Familien von den Einnahmen leben können. Weiter ist geplant, dann auch als Ausbildungsbetrieb tätig zu werden. Allerdings sind mit der Erweiterung auch Auflagen, wie zum Beispiel der Nachweis, 51 Prozent Eigenerzeugnisse anzubieten, notwendig. Diese erfüllt die Familie Würtenberger mit einem zusätzlichen Schweinestall, der außerhalb von Küssaberg liegt.

Seit einem Jahr hat sich der Gemeinderat mit dem Abwägen der unterschiedlichen Belange befasst und versucht, für beide Seiten eine tragbare Lösung zu finden. Mittlerweile hat die Familie Würtenberger auch aufgrund von Gesprächen mit dem Landwirtschaftsamt ihre ursprünglichen Umbaupläne abgeändert. Die einst geplante Nutzfläche von 320 Quadratmetern ist nun auf 182 Quadratmeter reduziert. Und auch der Hofladen weist lediglich noch 61 Quadratmeter auf.

Eine vom Landratsamt durchgeführte Lärmmessung im vergangenen Juni fand nach Meinung einiger betroffener Anwohner nicht zu einem repräsentativen Zeitpunkt statt, sodass trotz der Verkleinerung der Pläne hier Bedenken noch nicht ganz ausgeräumt sind. „Ein Hofladen ist grundsätzlich nichts Schlechtes“, sagt Gemeinderatsmitglied Jörg Kaiser, der selbst in Küßnach wohnt und für eine alltagstaugliche Einigung für beide Seiten ist. Und weiter: „Wenn sich die Betreiber an die gesetzlichen Auflagen halten, sollte das klappen.“ Der Gemeinderat stimmte im Anschluss an die Beratung mit einer Enthaltung für die neuen Pläne der Erweiterung.