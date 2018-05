Reckingen Tödlicher Unfall: Polizei sucht Vorausfahrer als Zeugen

Zeugen sucht die Polizei im Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall, der sich am Mittwoch in Reckingen ereignet hat.

Das Verkehrs-Kommissariat bittet insbesondere jene Person, sich zu melden, die unmittelbar vor dem jungen Mopedfahrer den Einmündungsbereich Lindenstraße/L 161 mit einem Pkw passiert hat. Laut bisherigen Ermittlungen hat eine Autofahrerin beim Einbiegen in die L 161 den jungen Mopedfahrer übersehen, und es kam zur Kollision. Der 17-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle gestorben ist. Hinweise nimmt das Verkehrs-Kommissariat unter Telefon 07751/8963-0 entgegen.