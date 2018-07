Im Rhein bei Küssaberg wird seit Sonntagnachmittag ein Schwimmer vermisst. Wie die Polizei mitteilt, waren zwei Männer gemeinsam zum Schwimmen in den Rhein gegangen.

Vermisster treibt in Richtung Kadelburg ab

Allerdings sei nur einer wieder an Land gekommen. Dabei bat er Passanten, den Notruf zu verständigen, da er seinen Freund vermisse. Dieser sei in Richtung Kadelburg abgetrieben, so die Polizei. Zahlreiche Rettungskräfte von Feuerwehr und Rotem Kreuz (DRK) suchen nach dem Vermissten. Mit im Einsatz ist unter anderem auch ein Polizeihubschrauber.

Mann stirbt am Samstag bei Murg

Bereits am Samstag überlebte ein 38 Jahre alter Schweizer den Versuch, den Hochrhein bei Murg zu durchschwimmen, nicht. Er war am Schweizer Ufer eingestiegen.

In der Flussmitte sollen ihn seine Kräfte verlassen haben. Jugendliche am deutschen Rheinufer beobachteten dies, sprangen ins Wasser und zogen den Mann an Land.

Wiederbelebungsversuche bleiben vergebens.

Der Schweizer wurde zunächst wiederbelebt, starb aber später in einer Klinik.

