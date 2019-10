von Stefan Kurczynski

Gleich zu Beginn der Vernissage im Küssaberger Museum stellte der stellvertretende Vorsitzende des Museumsvereins Küssaberg, Jürgen Barabas, fest: „Simone Patouillard hat 1985 ihre Patchwork-Gruppe gegründet. Im gleichen Jahr haben wir unser Museum gegründet.“

Auch das ist Patchwork. Der Fantasie sind in diesem Bereich keine Grenzen gesetzt. | Bild: Stefan Kurczynski

Die Gruppe um Simone Patouillard besteht aus 25 Frauen, wovon 20 den harten Kern bilden, und trifft sich wöchentlich zur gemeinsamen Arbeit. Gerne wären auch Männer in der Gruppe gesehen, aber bisher hat sich keiner gefunden, der dort mitmachen würde. Sie besteht aber nicht nur aus Rentnerinnen. In der Gruppe finden sich auch Krankenschwestern und Lehrer. „Man merkt, dass Patchwork wieder im Trend ist. Viele junge Leute haben schon, nachdem sie unsere Werke gesehen haben, gefragt, ob sie bei uns mitmachen könnten“, so Patouillard.

Küssaberg Für jeden Geschmack das Passende Das könnte Sie auch interessieren

Die Frauen arbeiten an Objekten, die sie selbst entwerfen, zuschneiden und von Hand vernähen. Und so wird bei Kaffee, Kuchen und reger Kommunikation an den Quilts gewerkelt. „Ein Tag ohne nähen ist wie eine Mahlzeit ohne Käse“, ist das Motto der Gruppe. Diese Ausstellung ist für die Gruppe die erste internationale Ausstellung mit ihren Werken, obwohl das eine oder andere Werk schon in den USA, in Huston/Idaho, gezeigt wurde.

Dieses Werk war eines von vielen, die schon einmal in Huston/Idaho in den USA gezeigt wurden. | Bild: Stefan Kurczynski

Küssaberg Großbaustelle für Projekt „Wohnen im Alter“ in Kadelburg liegt gut in der Zeit Das könnte Sie auch interessieren

Die Arbeiten sind meist individuell. Es können zu bestimmten Anlässen gemeinsame Werke entstehen. Die kleinsten werden unter dem Jahr hergestellt, die Arbeit an den größten kann zwei bis drei Jahren beanspruchen. Die meist im Gebrauch stehenden Arbeiten werden aus recycelten Material gefertigt, andere wiederum, die für Ausstellungen produziert werden, sind von Modellen inspiriert und werden aus speziell dafür gekauften Stoffen hergestellt.

Kirchturmuhr findet Weg nach Hause

Zusammen mit der Patchwork-Ausstellung wird ab sofort die erste Kirchturmuhr der Kapelle von Küßnach gezeigt, die 1904 erworben und eingebaut wurde. Diese hat nach einem Zwischenspiel in der benachbarten Schweiz nach 115 Jahren den Weg zurück nach Küssaberg gefunden. Bis Anfang der 70er Jahre tat die Uhr mit einem Stundenschlag und einer Gangreserve von 28 Stunden ihren Dienst.

Die erste Kirchturmuhr der Kapelle von Küßnach ging als Dauerleihgabe an das Küssaberger Museum. | Bild: Stefan Kurczynski

Nachdem sie durch eine Elektrische Uhr ersetzt wurde, verbrachte Sie einen mehrjährigen Schlummerschlaf in einem Küßnacher Speicher. Ende der 70er Jahre wanderte die marode Uhr über den Rhein nach Klingnau, wo sie von einem Uhrenliebhaber in liebevoller Arbeit wieder Instand gesetzt wurde. Durch eine Verfügung des Inhabers wurde nun die Uhr als Dauerleihgabe an das Museum in Küssaberg übergeben.

Die Ausstellung

Die Ausstellung mit Patchwork-Arbeiten der Gruppe um Simone Patouillard aus der französischen Partnergemeinde La Talaudiere ist im Küssaberg-Museum in Rheinheim bis zum 17. November jeweils sonntags von 14.30 Uhr bis

17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.