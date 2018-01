Küssaberg Startschuss für neuen Kreisverkehr in Küssaberg-Kadelburg

Der Gemeinderat vergab in seiner jüngsten Sitzung die Arbeiten für den neuen Verkehrskreisel in Kadelburg. Das Vorhaben soll laut Planung bis Dezember abgeschlossen sein.

In dem vergangenen Jahr haben sich Gemeinderat und Verwaltung viele Stunden mit dem Neubaugebiet Neunschwanz und dem Umzug des Discounters Lidl befasst. Der geplante Kreisverkehr, die neue Anbindung, die Verlegung des Bolzplatzes – die zu lösenden Aufgaben an das Gremium und die Verwaltung waren sehr vielseitig.

Unterstützt und beraten wurden sie hierbei von Ingenieur Ralf Mülhaupt vom Ingenieurbüro Tillig aus Dogern. So auch in der aktuellen Sitzung, in der das Gremium den Startschuss für die Arbeiten gab. Ralf Mülhaupt führte nach einem kurzen Rückblick durch die Angebote für die Erd-, Kanal- und Straßenbauarbeiten, die von der Gemeinde zu tragen sind. Hierunter fallen zum Beispiel Straßenbauarbeiten im Neubaugebiet Neunschwanz, der Bau des Erdwalls im Neubaugebiet, Verlegung der Leerrohre und einiges mehr. Der Bau und die anfallenden Kosten des Verkehrskreisels ist zum großen Teil Aufgabe von Lidl. Lediglich bei der Kanalisation, der Wasserversorgung, einer Bewässerungsleitung und den Leerrohren hat die Gemeinde einen Anteil zu tragen.

Das ganze Projekt ist in verschiedene Phasen aufgeteilt. So möchte man versuchen, die Belastung durch die Baustellen für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten. „Bis zu 13 000 Autos pro Tag, das ist ein Thema, dass nicht ganz so leicht zu handeln ist“, erläuterte Ralf Mülhaupt die geplanten Arbeiten. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens wird von Anfang an den Verkehrsregelungen besondere Bedeutung zukommen. „Wir kommen trotz enger Situation teilweise auch ohne Ampelregelung aus“, erläuterte Ingenieur Ralf Mülhaupt, der gleichzeitig darauf hinweisen musste, „ohne Einschränkungen und ohne Erschwernisse wird es natürlich nicht gehen“.

Einstimmig entschied sich der Gemeinderat an eine Auftragsvergabe für die Erd-, Kanal- und Straßenbauarbeiten an die Firma Ernesti GmbH, Waldshut-Tiengen für 276 000 Euro. Aktuell ist geplant, dass im Dezember das ganze Projekt inklusive Umzug von Lidl abgeschlossen ist. Die offizielle Baugenehmigung liegt der Gemeinde noch nicht vor. Die Auftragsvergabe soll erfolgen, sobald diese eingegangen ist.