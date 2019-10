Küssaberg vor 1 Stunde

Sportliche Angebote am beliebtesten: Resonanz bei einigen VHS-Kursen in Küssaberg niedrig

Die VHS in Küssaberg konnte im vergangenen halben Jahr ihr Angebot beträchtlich ausbauen, seit dem Marina Hupfer und Grunhild Schmitz die Leitung übernommen haben. Doch zum Teil mangelt es in einigen Kursen an Anmeldungen. Wofür sich die Bürger besonders interessieren, soll nun eine Umfrage klären.