von Stefan Kurczynski

An der jüngsten Hauptversammlung des Deutsch-Französischen Freundeskreis aus Küssaberg, im alten Rathaus in Rheinheim, konnte der bisherige Vorsitzende Bernhard Rossa sein Amt als Vorsitzender in die Hände von Silvia Barabas legen. Rossa hatte dieses Amt nunmehr 13 Jahre inne.

Als eine seiner letzten Tätigkeit im Vorstand beantragte er eine kleine Änderung der Geschäftsordnung. In Zukunft soll der gesamte Vorstand im Zwei-Jahres-Rhythmus gewählt werden und nicht, wie bisher, jährlich. Dem stimmten die Mitglieder einstimmig zu.

Danach standen die Wahlen auch an. Bürgermeister Manfred Weber führte diese auch gerne als Wahlleiter durch, nicht ohne sich noch einmal für die Arbeit des Deutsch-Französischen Komitees zu bedanken: „Bernhard Rossa hat das heute Abend, in seiner bekannt bescheidenen Art noch nicht erwähnt. Das Partnerschaftskomitee ist für die Gemeinde Küssaberg tätig. Sie agieren also im Auftrag der Gemeinde Küssaberg und das sollte man immer wieder betonen, denn eure Arbeit macht ihr für uns und für die Freundschaft mit der Stadt La Talaudière.“

Unkomplizierte Wahlen

Schnell und unkompliziert konnte Weber die anschließenden Wahlen durchführen. Gewählt wurden unter anderen: Silvia Barabas (neue Vorsitzende), Patrik Mehlin (neuer Stellvertreter), Wolfgang Limpert (Schriftführer), Pierre Schneuwly (Kassier), als Kassenprüfer sind neu eingesetzt: Brigitte Rossa und Jürgen Barabas und neu als Beisitzer fungiert Jürgen Kirsche.

Silvia Barabas erklärte in ihrer Antrittsrede als neuer Vorsitzender: „Trotz deiner Bitte, keine Lobhudeleien, keine Dankesworte, komme ich nicht umhin, dir für die viele Arbeit, dein Engagement deine persönliche Hingabe für diese Partnerschaft zwischen La Talaudière und Küssaberg zu danken. Seit dem 26. Januar 2007 hast du die Führung des Komitees übernommen.

Und gleich ging es los. Seither haben wir jedes Jahr einiges mit unseren französischen Freunden unternommen und immer hast du alles geregelt und aufgepasst, dass alles funktionierte.“ Als besonderes Dankeschön überreichte sie Rossa eine große Fotocollage. Außerdem las sie auch noch einen Brief aus der Partnerschaft in französischer Sprache vor.

Auch Bürgermeister Manfred Weber bedankte sich für die Arbeit mit den Worten „Du hast mit deiner ruhigen bescheidenen Art das Bild von uns Deutschen in La Talaudière besonders geprägt und deshalb haben wir so viele Freunde in unserer Partnerstadt.“ Mit diesen Worten überreichte Weber ihm ein Bild, gemalt von der ortsansässigen Künstlerin Edyta Nadolska-Scheib.