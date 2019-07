von Stefan Kurczynski

Seit nunmehr 17 Jahren, seit August 2002, existiert in Küssaberg/Dangstetten im Bürgerhaus eine Betreuungseinrichtung der Sozialstation Klettgau-Rheintal gGmbH, mit Sitz in Klettgau/Grießen. Damals fanden die Gruppentreffen noch im Rathaus in Rheinheim statt. Später, nach Fertigstellung des Bürgerhauses in Dangstetten, zog man dort hinein. Jeweils donnerstags von 14 Uhr bis 17 Uhr findet sich die Betreuungsgruppe im Bürgerhaus ein.

Bürgerbus holt Gäste ab

Die Gäste werden mit dem Bürgerbus der Bürgergemeinschaft Küssaberg von Zuhause abgeholt und in das Bürgerhaus gefahren und wieder zurück. Es kommen zum Beispiel Demenzkranke, Personen mit Parkinson oder einfach jemand, der sich ein bisschen unterhalten möchte. Die Betreuungseinrichtung bietet eine Kaffeerunde an, es wird Gedächtnistraining mit jeweils einem bestimmten Thema durchgeführt, Gymnastik und kleine Spaziergänge.

Das Ganze wird von Bärbel Blechinger, Sabine Glattfelder, Daniela Stein und Helga Klauser mit Hingabe geleitet. Sabine Glattfelder: „Es ist halt diese Abwechslung, auch für die Angehörigen eine Entlastung, diese paar Stunden. Die Helfer betreuen fachgerecht, sie sind durch Fortbildungsschulungen ausgebildet. Sie sind zum Beispiel ausgebildete Krankenschwestern oder Altenpflegerinnen.“

Tag der offenen Tür am 21. Juli

Die Betreuungsgruppe (Erzählcafé) dient als Gelegenheit einen abwechslungsreichen Nachmittag zu verbringen, sich auszutauschen, Kontakte zu knüpfen, stressfrei und ist ganz auf die Bedürfnisse der Besucher abgestimmt. Die Betreuung geht aber auch über zu den Angehörigen. „Der Umgang mit Demenzkranken ist sehr schwer, wenn man so jemanden zuhause in Pflege hat. Man fragt sich, wie komme ich damit klar? Wenn man bedenkt, dass sie manchmal nach bereits 15 Minuten nicht mehr wissen, was vorher war“, so Glattfelder.

Die Sozialstation selbst feiert am 21. Juli ihr 40-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür in Klettgau, Marktstr. 1 und im Hardweg. Dort sind die Räumlichkeiten für eine Besichtigung geöffnet. Gerne gesehen sind freiwillige Helfer, die sich vorstellen könnten, im Erzählcafé zu helfen. „Ein gutes Werk tun für die ältere Generation, wir werden ja alle mal alt“, so Glattfelder.

Sozialstation Klettgau–Rheintal ist eine Sozialstation in kirchlicher Trägerschaft und betreibt einen ambulanten Pflegedienst, der alle Facetten der häuslichen Krankenpflege anbietet. Qualifizierten Mitarbeiter betreuen ständig etwa 450 Personen.