von Tina Prause

Ich sage es jetzt mal ganz offen und ehrlich. Als zugezogene Hessin war ich etwas, ich sage mal „irritiert“, als ich das erste Mal auf die Bräuche der alemannischen Fasnacht gestoßen bin. Bitte verstehen Sie das jetzt nicht falsch – ich bin mittlerweile begeistert von der Guggenmusik. Auch die Bunten Abende, die ich hier erlebt habe, waren wirklich klasse. Es steckt unglaublich viel Herzblut in jeder Veranstaltung. Aber wenn man aus einer Region kommt, wo man "Helau" sagt anstatt "Narri Narro!", ist vieles einfach komisch.

Bis zu meinem Umzug wusste ich noch nicht mal, was Guggenmusik ist. Jedes Jahr probiere ich wieder etwas mehr, den Zugang zur alemannischen Fasnacht zu bekommen, auch da meine beiden Kinder die fünfte Jahreszeit leidenschaftlich lieben. Als ich Anfang des Jahres gefragt wurde, ob ich denn wieder zur Wiiberfasnacht nach Reckingen gehe, um zu berichten, habe ich beschlossen, mir ein Herz zu fassen. Ich möchte wissen, ob es sich anders anfühlt, wenn ich wie „alle anderen“ an der Wiiberfasnacht feiere.

Beim Testtragen wird mir schon etwas mulmig und ich frage mich, worauf ich mich eingelassen habe. | Bild: Tina Prause

Zunächst galt es, eine Gruppe zu finden, die mich für den Abend aufnimmt. Das ging schneller als ich dachte. Die Landfrauen Dangstetten kümmern sich schon während der Vorbereitungen rührend um mich und sorgen dafür, dass ich das gleiche Kostüm habe, wie sie.

Ich bin wirklich baff, wie viel Kreativität bei den Vorbereitungen an den Tag gelegt wird und wie selbstverständlich ich überall eingeplant werde.

Es wird ernst: Nach der Schminke kommt nur noch das Kostüm und dann geht es los. | Bild: Tina Prause

Am Nachmittag vor der Wiiberfasnacht werde ich dann doch etwas nervös und verfluche mich, dass ich mich auf das Projekt eingelassen habe. „Nach dem Gruppenschminken geht es dann im ebenfalls bereits organisierten Transport nach Reckingen in die Gemeindehalle.

Zum Glück wird mich niemand erkennen! | Bild: Tina Prause

Das Programm der Wiiberfasnacht ist auch in diesem Jahr abwechslungsreich und lustig. Und tatsächlich fühlt es sich anders an, in der Gruppe dabei zu sein. Alte Bekannte, wie das Musiker-Duo „Fun Musik“ sorgen für reichlich Stimmung in der mittlerweile vollen Halle. Auf der Tanzfläche tummeln sich Piraten, Schatzkisten, Clowns und einige als Poseidon verkleidete Frauen – eine davon bin ich.

"Zum Glück" denke ich, nach wie vor etwas unsicher „erkennt mich eh keiner mit dem Bart und der Perrücke“. Eine weitere Premiere habe ich, als ich, dank meiner Gruppe, zum ersten Mal das Kultgetränk des Abends – "Tussiglück" – probiere. Sehr empfehlenswert!

Zauberhaft: Die Magic Diamonds begeisterten mit ihrem neuen Tanz. | Bild: Tina Prause

So nach und nach gefällt mir der Abend immer besser. Trotzdem denke ich zwischendrin etwas wehmütig an meine geliebte Polonaise, die es zwar auch hier gibt, nur eben anders Aber ich will ja offen sein, habe ich mir vorgenommen, und so beschließe ich spontan, und wohl auch dank des zweiten Tussiglücks, meine Polonaise gegen „Wir fahren mit dem Bob“ einzutauschen. Während ich mich rasant in die linke und rechte Kurve werfe, gefolgt von einem Hopser, habe ich ganz ehrlich, richtig viel Spaß.

Viel Applaus und viele Lacher bekam Natascha Etspüler für ihren Bericht aus dem Nähkästen des Pfarramts. | Bild: Tina Prause

Ziemlich schnell ist das offizielle Programm vorbei und irgendwann lasse ich mich müde aber sehr zufrieden mit dem angebotenen Shuttle-Service nach Hause bringen. Während ich bequem im Auto sitze (was für eine tolle Organisation!), stelle ich fest, dass es sich gelohnt hat, über den eigenen Schatten zu springen.

Sicher werde ich immer wieder etwas wehmütig an die Traditionen meines „Faschings“ denken. Aber ich werde sicher auch im nächsten Jahr wieder bei der Wiiberfasnacht dabei sein.

Wiiberfasnacht

Zum zwölften Mal veranstalteten die Frauen des Narrenvereins Reckingen die Küssaberger Wiiberfasnacht. Durch das Programm führte auch in diesem Jahr Tina Marohn-Huber. Die Tanzauftritte der Volldampfnudeln, der Magic Diamonds und der Landfrauen Kadelburg brachten tosenden Applaus in die Gemeindehalle. Weiter sorgte der Kino-Sketch der Sauerkrautstampfer, der Schutzengelreport von d'Gusta aus Kadelburg und die Büttenrede von Natascha Etspüler für viele Lacher. Im Anschluss an das Programm bietet der Narrenverein jedes Jahr einen kostenfreien Heimfahr-Service an.