von Tina Prause

An der GMS Rheintal, Standort Rheinheim, haben die Arbeiten am sechsten Sanierungsabschnitt begonnen. Erst im Januar vergab der Gemeinderat wichtige Aufträge im Wert von rund 183.000 Euro für die verschiedenen Sanierungsabschnitte. Im Rahmen der aktuellen Sitzung folgten Aufträge in Höhe von rund 258.000 Euro.

Einstimmig entschied sich das Gremium für folgende Auftragsvergaben: Heizungsarbeiten: Firma Preis, 59.293,86 Euro. Sanitärarbeiten: Firma Preis, 30.489,36 Euro. Elektroarbeiten: Firma Maier, 57.817,64 Euro. Beleuchtung: Firma Maier, 24.188,43 Euro. Malerarbeiten: Firma Gräfinger, 6.255,50 Euro. Sonnenschutzarbeiten: Firma Rohr, 5.379,99 Euro. Schreinerarbeiten: Firma Grießer, 8.984,50 Euro. Eingangstüre: Firma Stark, 9.384,34 Euro. Trockenbauarbeiten: Firma Köpfler, 42.229,38 Euro. Einrichtung (WC-Trennwände): Firma Sana, 6.454,92 Euro. Einrichtung (Schränke): Firma Einrichtungskultur, 8.493,03 Euro. Die einzelnen Abschnitte der Sanierung sind momentan wie folgt geplant:

Naturwissenschaftsraum

Die bereits schon laufenden Sanierungsarbeiten beinhalten auch den Nebenraum und sollen mit Ende der Osterferien abgeschlossen sein (roter Bereich).

Werkraum und Maschinenraum

Die Arbeiten sollen in den Osterferien beginnen. Geplant ist, die Arbeiten mit Ende der Pfingstferien abgeschlossen zu haben (blauer Bereich).

Ab den Osterferien werden die Arbeiten im Werkraum beginnen. | Bild: Tina Prause

WC-Anlagen, Klassenzimmer, Technikraum, Eingangsbereich

Ab den Pfingstferien beginnt eine sehr umfangreiche Sanierungsphase. Die dortigen Arbeiten werden bis zu den Sommerferien gehen. In dieser Zeit werden die sanitären Anlagen des Inselpavillon für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stehen (gelber Bereich).

Die sanitären Anlagen für Schülerinnen und Schüler werden ab den Pfingstferien saniert. | Bild: Tina Prause

Foyer, Erdgeschoss und Obergeschoss

Während der Sommerferien beginnen dann die Sanierungsarbeiten in diesem Bereich. Nach aktueller Planung sollen diese bis in den Herbst hinein andauern (grüner Bereich).

Außenfassade

Zum Abschluss wird dann im Herbst diese Sanierung das Großprojekt abschließen.

Die verschiedenen Abschnitte der großen Sanierung sind farblich sortiert. Zusammengehörige Arbeiten haben die gleiche Farbe. | Bild: Gemeinde Küssaberg