Küssaberg Schulbegleiter seit vielen Jahren im Einsatz in Küssaberg

Hildegard Vorwalder unterstützt mit ihrem Team die Kinder- und Jugendarbeit an den Schulen in Küssaberg.

Küssaberg ist bekannt für eine herausragende Senioren-Arbeit. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde funktioniert gut und so haben sich die rüstigen Küssaberger ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut . "Wir bekommen so viel, was nicht selbstverständlich ist, dafür sind wir sehr dankbar", sagt Hildegard Vorwalder. Aber die Gemeinde profitiert ebenfalls. Seit vielen Jahren bereits unterstützt Hildegard Vorwalder mit ihrem Team die Kinder- und Jugendarbeit.

Vor Gründung der Ganztagesgrundschule waren sie einmal im Monat im Kinder- und Jugendhaus in Kadelburg und haben dort mit den Kindern gebastelt, gekocht oder gespielt. Und auch das Programm der Lesepaten in der zweiten Klasse der Grundschule ist vielen ein Begriff. Angefangen hat das Team mit sechs Lesepaten, mittlerweile sind es 15 Küssaberger, die alle zwei Wochen in die Grundschule gehen und mit den Kindern lesen.

Und mit der Gründung der Ganztages-Grundschule und dem damit verbundenen Wegfall des Kinder- und Jugendhauses beschloss ein Teil des Teams als Schulbegleiter gemeinsam mit Rektorin Cornelia Köbele, einmal Wöchentlich für die Ganztageskinder das Projekt "Natur, Kreatives und Geschichten" anzubieten. Was als Test entstand, ist mittlerweile eine beliebte Tradition für die Kinder. "Das Miteinander wird bei uns ganz groß geschrieben", sagt Hildegard Vorwalder. In dem kreativen Angebot versuchen die fünf Schulbegleiter auch auf die Wünsche der Kinder einzugehen. So entstehen sehr kreative Nachmittage. Zudem ist das Team an der Gemeinschaftsschule in Rheinheim im Einsatz. Hier sind die Anforderungen an die Schulbegleiter etwas anders. Aus den Kindern sind Jugendliche geworden.

Es gibt abwechslungsreiche Veranstaltungen wie zum Beispiel "Kochen wie früher" , dass auch viele Fragen von den Teilnehmern brachte. Gerade das Kartoffeln schälen war für viele eine echte Herausforderung. Zudem wird oft für Schulveranstaltungen gemeinsam Kuchen gebacken. Die nächsten Themen stehen auch schon fest. Der Umgang mit der Nähmaschine soll geübt werden und eine Kräuterwanderung ist in Planung.