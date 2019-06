Küssaberg vor 34 Minuten

Sanierung der Gemeinschaftsschule Rheintal in Rheinheim beginnt in den Sommerferien

In den Sommerferien beginnt die erste Bauphase der Sanierung der Gemeinschaftsschule Rheintal am Standort Rheinheim. Der Schulverband stimmte der Anschaffung von Tablets und Netbooks zu. Eltern sollen sich mit einem monatlichen Betrag von zehn Euro an den Anschaffungskosten beteiligen.